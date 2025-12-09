美國防授權法案提升對台軍援上限 學者：實際執行待觀察

美國國會8日公布《國防授權法案》，2026年度對台軍援上限將提升至10億美元。學者解析，這象徵美國國會對台灣議題的重視與支持，但也擔憂川普政府是否會有實際的編列與執行。另外，8日公布的國防授權法案刪除邀請台灣參與環太平洋軍演的內容，除降低美中敏感度外，學者也擔憂中國重返環太軍演的可能性。

美國國會8日正式公布《2026年度國防授權法案》最終版本，其中有關涉台部分，包含授權軍援台灣最高10億美元，美國政府需於2026年3月前啟動台美無人機系統聯合開發計畫，增加海岸巡防隊與台灣海巡整合訓練計畫；但同時也刪除原先參議院版本中邀請台灣參加2026環太平洋軍演的部分。

相較2025年度的3億美元，2026年度授權軍援台灣金額增長至10億美元。對此，國防院戰略資源所所長蘇紫雲指出，這筆金額主要用於強化台灣的軍事裝備、戰傷救護等防衛韌性；而金額拉高至10億美元，在政治意義上也象徵美國參、眾兩院對台灣的支持。蘇紫雲說：『(原音)上個禮拜川普總統也簽署了《台灣保證實施法》，兩個具有強制性的法案都高度的肯定台灣的安全、印太和平穩定，那也當然破除了「疑美論」。』

不過，淡大戰略所兼任助理教授揭仲則認為，法案是授權軍援預算的最高上限，但實際編列、執行仍是由行政部門掌握。因此雖然預算上限擴增到10億美元，但就過往川普政府的態度來看，實際會有多少對台軍援恐怕沒這麼樂觀。揭仲說：『(原音)川普政府上台之後對於對外的援贈向來很有意見，尤其川普自己講過台灣是個很有錢的國家。這個10億最後能有多少真正的變成一個援贈的事實，我是不敢樂觀，但這當然可以代表美國國會對於我們的支持。』

另外，原在參議院版本中「邀請台灣參加2026環太軍演」的部分也在正式版中刪除。對此，揭仲點出在《國防授權法案》中邀請台灣參與環太軍演並非首次，這次卻特別刪除，除可能是為了美中貿易談判及明年4月的「川習會」降低敏感程度外，甚至不排除有再邀請中國參與環太軍演的可能性。揭仲說：『(原音)以我們在美國國會受支持的程度，我不認為是美國國會議員主動，也不認為這東西留著中共會憤怒到哪裡去，他也知道主導權在美國行政部門。我有點懷疑是美國行政部門運作，那為何執意要把這個拿掉？我有點擔心川普會不會再邀請中國參加環太軍演，那這個文字的存在就變成一種障礙。』

蘇紫雲則認為，參與環太軍演的國家眾多，除了美國外，台灣與其他參與國的外交操作仍有許多地方需克服。不過，他也指出，台、美雙邊的軍事訓練合作已越來越多，規模也持續擴大，因此就實務上來講，參與象徵意義較大的環太軍演也並非如此重要。(編輯：許嘉芫)