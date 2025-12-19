美國防授權法案納友臺條文 外交部：對臺灣安全堅定支持

記者吳典叡／臺北報導

對於川普總統已於12月18日正式簽署《2026會計年度國防授權法案》（NDAA 2026），完成立法程序。外交部今（19）日指出，將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友臺條文的落實，共同深化臺美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。

繼美國聯邦眾議院於美東時間12月10日審議通過兩院協商版NDAA 2026，以及美國聯邦參議院接續於12月17日通過該法案後，川普總統已於18日正式簽署該法，完成立法程序。該法納入多項協助強化臺灣防衛能力與韌性、深化臺美安全及海巡合作，與支持我國國際參與等友臺條文，為臺美跨領域合作及交流提供法源依據並挹注資源與政策工具，共同促進區域的和平與穩定。

對於川普總統簽署納入諸多友臺條文的NDAA 2026完成立法，外交部表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對臺美安全合作及臺灣安全的堅定支持。並強調，將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友臺條文的落實，共同深化臺美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。