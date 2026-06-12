美國防授權法案總規模1.15兆美元！F-35、F-15EX採購多年期合約曝光 軍工產業大利多

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美國聯邦參議院軍事委員會12日宣布，已完成2027財政年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）版本審議，除決議延長對烏克蘭的安全援助外，也將「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）授權金額提高至7.5億美元。此舉被視為美國國會再次展現跨黨派支持烏克蘭立場，並對川普政府近年縮減對基輔援助的政策形成制衡。



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根據參議院軍事委員會公布內容，新版法案納入7.5億美元烏克蘭安全援助經費，相關資金將用於向美國國防產業採購武器與軍事裝備，再提供給烏克蘭軍方使用。相較近年行政部門逐步放緩援助速度，參議院版本法案明顯展現對持續支援烏克蘭的政策方向。

民主黨反對國防部更名戰爭部



此次完成審議的參議院版NDAA總規模高達1.15兆美元，涵蓋美軍未來建軍計畫與國防政策，內容從軍艦、戰機、飛彈系統採購，到軍人加薪、軍事現代化以及應對全球地緣政治威脅等事項，均在授權範圍之內。

值得注意的是，兩名熟悉法案內容的人士向媒體透露，參議院版本法案亦納入將現行「國防部」（Department of Defense）更名為「戰爭部」（Department of War）的條文。此項構想長期受到美國總統川普支持，但也引發民主黨議員強烈反對。

事實上，美國國防部在1947年《國家安全法》實施前，其前身之一即為「戰爭部」。支持者認為，更名能更準確反映美軍維護國家安全與作戰職能；反對者則認為此舉將傳遞過度軍事化訊號，不利美國國際形象。

參議院版本法案亦針對俄烏戰爭提出明確立場。法案規定，NDAA授權的任何資金不得被用於執行承認俄羅斯對烏克蘭國際公認領土擁有主權的相關政策或行動。此外，法案要求國防部持續向基輔提供情報支援，以協助烏克蘭執行防禦作戰，以及收復遭俄軍控制地區的軍事行動。

授予多項彈藥及武器系統多年期採購權限



參議院軍事委員會公布法案的時間點，距離美國聯邦眾議院通過新一輪援助烏克蘭及加強制裁俄羅斯法案僅約一周。外界普遍認為，國會正試圖在川普政府對烏政策趨於保守之際，維持對烏克蘭的支持力度。

在武器採購方面，參議院版本法案授予多項彈藥及武器系統多年期採購權限，其中包括由波音（Boeing）生產的F-15EX Eagle II戰鬥機，以及由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的F-35 Lightning II戰機，希望藉由多年期合約提升軍工產能並降低採購成本。

不過，這項法案距離正式成為法律仍有多道程序必須完成。目前參、眾兩院軍事委員會雖已分別通過各自版本，但後續仍須提交參議院與眾議院全院表決。兩院通過後，還需由協商委員會整合差異版本，形成最終法案，再送交白宮由川普決定簽署生效或予以否決。

眾議院軍事委員會此前通過的版本同樣支持將國防部更名為「戰爭部」，顯示共和黨內部對此構想已有一定程度共識。

俄烏和平談判至今未見重大突破



自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國國會多數議員長期支持對烏軍援。然而，自川普於2025年重返白宮後，其部分最親近的共和黨盟友，包括參、眾兩院領導層在內，對烏克蘭議題態度逐漸趨於保留。

在此背景下，美國對基輔的援助速度明顯放緩。與此同時，俄烏雙方仍持續以飛彈、無人機及火砲相互攻擊。和平談判至今未見重大突破，烏克蘭則持續拒絕俄羅斯總統普京提出的領土讓步要求，堅持捍衛自2022年以來成功守住的控制區域。



責任編輯：許詠翔

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