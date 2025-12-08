美國防授權法案軍援台灣最高313億 外交部：落實「實力帶來和平」願景

外交部表示，我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國國會於美東時間7日公布美國聯邦參、眾兩院協商版「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026），授權2026財政年度軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元）。對此，我國外交部今（8）表示，本次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門對強化台灣安全的共識。外交部指出，我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。

根據美國參、眾兩院協商版NDAA，除了軍援台灣最高10億美元以外，並要求戰爭部長須於2026年3月1日前與台灣啟動無人系統及反無人系統的聯合開發、生產計畫。法案並授權擬定美國海岸防衛隊與台灣海巡聯合海上作戰，以及領導訓練計畫。

廣告 廣告

外交部今晚發布新聞稿指出，繼美國聯邦參、眾兩院分別通過各自版本的「2026會計年度國防授權法案」後，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版NDAA。該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，並深化台美安全合作，以及支持我國國際參與的友台條文。

外交部長林佳龍感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。各界也注意到新任川普政府「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）特別彰顯台灣位居地緣戰略關鍵位置，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台海安全。本次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門對強化台灣安全的共識。

外交部指出，我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。總統賴清德也已宣布，台灣將投入1兆2,500億元經費，持續強化自身國防，並共同確保台海及區域的和平與穩定。

外交部表示，該法案經兩院表決通過後，將送交美國總統川普（Donald Trump）簽署完成立法。外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

麻生太郎力挺高市早苗! 北京不爽批 : 右翼挑釁不思悔改 為軍國主義招魂

多人收到「Gopay」電子支付網購通知！網友提醒：詐騙新手法