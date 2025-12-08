美國防授權法案 刪除邀台參與環太軍演

美國參、眾議院共識版年度《國防授權法案》（NDAA）7日上架，法案授權2026財政年度國安支出高達9010億美元，約新台幣27.9兆元，創下新高，其中軍援台灣最高可達10億美元，也就是台幣313億元。法案涵蓋美台海巡與無人機合作計畫，但刪除了「邀台參與環太軍演」字句。

路透報導，《國防授權法案》是美國國會每年必須通過的少數重大立法之一。這項逾3000頁的法案內容廣泛，授權的國安支出比美國總統川普要求的金額，高出數十億美元，當中也包括軍援烏克蘭4億美元。

該法案今年稍早由參眾兩院各自通過，經兩院協商出共識版後，兩院還須再各自通過，再送總統簽署生效。NDAA是五角大廈行使各項計畫的法源，國會須另外通過年度撥款法案，才能為截至2026年9月結束的財政年度提供經費。

眾議長強生官網7日公布最新法案內容，其中刪去先前參院版本涵蓋的「邀請台灣參與環太平洋軍事演習」（Rim of the Pacific Exercise）字句。

新法案授權戰爭部在2026年以最高10億美元經費，用於推進台灣安全合作倡議，並制定美國海岸巡防隊和台灣海巡，聯合海上作戰和領導培訓的計畫。法案要求，戰爭部長須於2026年3月1日前，與國務卿協調，並透過美國在台協會處長與台灣相關官員接觸，啟動美台無人系統及反無人系統的聯合開發與生產，且須符合《台灣關係法》之規定。

戰爭部須提交「台灣安全援助路線圖」，也就是用以滿足台灣防衛所需的跨年度規畫。此外，法案還要求戰爭部呈報評估台灣可能需要建立「區域應變儲備庫」的軍事支援報告。

法案並要求美國戰爭部須進行預備役動員演習與印太地區應變能力評估，以評估武裝部隊應對印太地區高強度突發事件的能力。這項研究的評估範圍，明確包括涉及台海的衝突情景，尤其是評估美軍在面對台海、南海或其他印太衝突熱點情境時，能否快速動員、部署並維持現役與後備部隊的作戰能力。同時，法案也要求檢視美軍與盟友的聯合作戰力，包括與日本、澳洲、菲律賓及台灣的協調機制。

另外，這項法案也夾帶《不歧視台灣法案》，支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。