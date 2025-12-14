美國防授權法案 要求揭露中共高層財富報告

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議院10日通過參、眾兩院妥協版「國防授權法案」(NDAA)，除為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金外，也要求美國國家情報首長(DNI)透過網站公布，並向國會相關委員會提交中國共產黨領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估。

經兩院軍事委員會角力，最新版的NDAA法案7日公布後，眾院10日以312票對112票表決通過。根據已公布的新版法案，法案生效1年內，國家情報首長應與國務卿及戰爭部長(國防部長)協商後，於國家情報首長辦公室(ODNI)的公開網站上，公布關於中共領導層財富狀況的報告，並將報告提交參議院情報委員會及外交委員會，以及眾議院情報委員會和外交委員會。

法案指出，報告內容應包含以下要素：

(1)對中共總書記、中央政治局常務委員會成員、中央政治局全體成員的個人財富、金融持有情形及商業利益之評估。

(2)其直接或間接持有或控制之實體與金融資產之證據，包括但不限於：(A)位於中華人民共和國境內及境外之不動產持有情形，包括香港與澳門特別行政區；(B)任何高價值之個人資產；以及(C)於中國大陸以外司法管轄區持有之商業持股、投資及金融帳戶。

(3)識別用以掩飾該等財富與資產所有權之金融代理人、商業夥伴或其他實體，包括至少納入國家情報首長辦公室於2025年3月發布、題為「中國共產黨領導層的財富與貪腐活動」之報告中所提及者。

(4)在符合保護情報來源與方法之前提下，盡可能納入與中共領導層財富相關之非公開資訊。

法案還寫道，這份報告應以非機密形式公布及提交，但若有需要，提交國會相關委員會的版本可加上機密附件。

去年5月，美國國會研究處(CRS)發表中共高層貪腐報告，暴露中國國家主席習近平利用親屬隱匿逾7億美元(約219億台幣)財富，顯示其推行10多年的反腐運動不過是整肅異己的政治手段。

CRS報告指出，包括習近平在內的中國高層領袖從事腐敗活動，並利用親屬掩蓋腐敗及隱藏數億美元的財富。以習近平為例，到2012年，習近平已累積至少3.76億美元的公司投資、一家價值超過3.11億美元的稀土礦公司18％的間接股份，以及一家科技公司2020萬美元的持股，涉貪總額約7.072億美元，大部分在其大姐齊橋橋、姐夫鄧家貴和他們的女兒張燕南名下。

聯邦參議院預計本週表決NDAA法案，之後交由總統川普簽署生效。

