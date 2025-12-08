美國防授權法案 軍援台最高10億美元

美國聯邦參、眾議院妥協版「國防授權法案」上架，授權二０二六財政年度軍援台灣最高十億美元。圖為美國國會大廈。（中央社）

記者康子仁∕綜合報導

美國參、眾議院經過妥協之後的「國防授權法案」當地時間七日正式上架，授權美國明年財政年度軍援台灣最高十億美元（約新台幣三百一十三億元），及戰爭部長須於明年三月前與台灣啟動無人系統聯合開發計畫，並要求增加美台海巡整合訓練機會計畫。但這項法案刪去了邀請台灣參與環太平洋軍事演習的文字。

挺台加入國際貨幣基金

最新公布的「國防授權法案」還夾帶「不歧視台灣法案」，支持台灣加入國際貨幣基金（ＩＭＦ）。

雖然美國參、眾兩院先前各自通過年度大法「國防授權法案」，兩院必須協商出統一版本，再各自通過後由總統簽字生效。

原本參院通過的國防法案，邀請台灣參與環太軍演；但經參眾兩院軍委會角力，眾院議長強生的官網晚間公布最新版本，超過三千頁的內容中刪去了邀請台灣參與環太平洋軍事演習的文字。

據新版法案，在明年財政年度授權撥給戰爭部經費中，最高十億美元可供用於推進台灣安全合作倡議，並擴大台灣涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

在美台無人系統聯合計畫方面，法案指出，戰爭部長須於明年三月一日前與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合台灣關係法規定。

此外，法案要求戰爭部長至二０二九年每年向國會簡報進度，包括互惠採購備忘錄、安全供應協議以及軍事資訊一般安全協定等。

法案也授權擬定美國海岸防衛隊與台灣海巡聯合海上作戰及領導訓練計畫。相關內容提到二０二六至二０三０會計年度預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

法案提及，本法頒布之日起一年內，戰爭部長應與參謀首長聯席會議主席及美印太司令部司令協調，研究評估武裝部隊在印太地區應對高強度突發狀況能力。

依照美國法規制度，國防授權法案立法完成後，還要等撥款法中納入相應金額，款項才會到位。換句話說，國防授權法案給了行政部門「怎麼用錢」的權限，後續執行的具體金額，還必須看兩黨在撥款法案上的折衝結果。

外交部：實力帶來和平

外交部表示，該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，台灣將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。