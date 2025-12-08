美國防授權法納友臺條文 外交部：展現對我堅定支持

記者吳典叡／臺北報導

針對美國會公布兩院協商版「2026會計年度國防授權法案」納入強化我防衛能力與韌性，並深化臺美安全合作的友臺條文，外交部今（8）日指出，感謝美國會展現對臺灣及強化臺美安全合作的堅定支持，將持續關注法案後續進展，並與美國會及行政部門密切溝通，共同深化臺美夥伴關係。

繼美國聯邦參、眾兩院分別通過各自版本的「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026）後，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版NDAA；該法案納入多項協助強化臺灣防衛能力與韌性，並深化臺美安全合作，以及支持我國國際參與的友臺條文。

外交部表示，感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對臺灣及強化臺美安全合作的堅定支持。各界也注意到新任川普政府「國家安全戰略」（NSS）特別彰顯臺灣位居地緣戰略關鍵位置，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保臺海安全。此次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門對強化臺灣安全的共識。

外交部強調，我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。總統賴清德也已宣布，臺灣將投入1兆2500億元經費，持續強化自身國防，並共同確保臺海及區域的和平與穩定。

外交部說，該法案經兩院表決通過後，將送交美國總統川普簽署完成立法。外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化臺美夥伴關係。