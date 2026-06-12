美國防授權法 為台建立戰備庫存

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美國參議院軍委會11日通過2027財政年度《國防授權法案》，法案將授權戰爭部為台灣設立戰爭儲備存量計畫，並審查對於日本、台灣、韓國等軍售延遲，是否影響美國在第一島鏈建立並維持強大拒止型防禦的能力。法案另將中國列為對美國利益構成挑戰的「侵略者軸心」成員之一。

軍委會周四以18票同意，9票反對的結果，推進2027財政年度《國防授權法案》，後續將由參院大會表決。參眾兩院需要在本法案通過統一版本，各自表決通過後，待總統簽署才會生效。

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法案將《台灣安全倡議》重新命名為《第一島鏈安全合作倡議》，並讓菲律賓得以在此授權下接受援助；延長《第一島鏈安全合作倡議》期限至2032年，並授權在2027財政年度提供高達1.5兆美元援助。

《美國之音》指出，此舉凸顯華府正將其印太戰略布局從以台灣為重點，進一步擴展至整個第一島鏈，強化與區域盟友及夥伴的安全合作，應對中國在印太地區日益擴大的軍事活動和影響力。

法案為台灣建立戰爭儲備存量計畫，以提升台灣在潛在衝突中的後勤保障和持續作戰能力；其實在2023年《國防授權法案》中，也曾納入類似條款，在當年法案文本中，授權台灣每年儲備價值高達1億美元的區域緊急狀況庫存彈藥，於戰時使用。

同時，法案要求審查美國透過對外軍事銷售機制，向日本、台灣、韓國和菲律賓出售武器過程中出現的延誤，並評估是否影響五角大廈在第一島鏈建構、部署和維持強大拒止防禦體系的能力。

法案在前言也直接將中國、俄羅斯、伊朗、北韓等列為「侵略者軸心」成員，並警告美國如今面對自二戰以來最危險的威脅環境。美國與「侵略者軸心」的競爭將決定21世紀將由美國領導，亦或被專制政權定義的時代，因此美國必須準備好嚇阻衝突，並在必要時戰勝。