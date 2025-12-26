美國防產能不足 對台6880億軍售仍未交付

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）由於美國國防承包商產能不足，導致美國政府對台軍售進度落後，目前累積未交付的武器訂單已超過200億美元。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，根據喬治梅森大學（George Mason University）的追蹤數據，截至10月為止，已獲准售台但尚未交付的武器總額達215億美元（約新台幣6880億元）。這包含了各類武器與彈藥，金額相當於台灣2026年度國防預算的近70%。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）指出，原訂於2026年交付的66架F-16V戰機，現已延後至2027或2028年。據悉，這批戰機能與中國最先進的戰鬥機相抗衡。

早在2017年便決定採購的空對地飛彈系統，交付時間也將延至2027年或更晚。

2020年獲准售台的魚叉（Harpoon）反艦飛彈系統已於2025年開始交付，但預計要到2028年才能全數完成。魚叉飛彈可鎖定穿越台灣海峽前往台灣的中國軍艦。

就在美國政府擴大對台支援預算之際，發生這類延宕情況。國務院於12月17日知會國會一項總額達111億美元的新軍售案，規模為歷來最大。

這批軍援包含標槍（Javelin）反戰車飛彈及海馬士多管火箭系統（HIMARS），旨在強化台灣的不對稱防禦戰略，利用高度機動且精準的武器反制攻擊。

共和黨籍的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在新聞稿中表示：「這次軍售是川普政府加強美台夥伴關係、嚇阻中共入侵台灣的傑出行動。」

穆勒納爾也呼籲應立即交付武器，並援引美國情報報告指出，中國軍方將在2027年前具備入侵台灣的能力。

穆勒納爾說：「我希望這些迫切需要的裝備能迅速交付，從而提升嚇阻力。」

美國國防工業產能緊張，是導致對台武器交付延宕的原因。華盛頓智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）對25項武器系統的分析顯示，截至2024年9月底，僅有7項被評為「強勁」，代表能滿足未來需求。

另有14項被評為「需要關注」，代表必須在兩年內擴大產能，才能滿足未來需求；另有4項被列為「薄弱」，意味若不採取特殊干預措施，無法在兩年內達到必要的產能擴張。

被歸類在「需要關注」的有標槍反戰車飛彈、海馬士多管火箭系統，以及F-15和F-16戰鬥機。魚叉飛彈系統與155毫米火炮彈藥則被列為「薄弱」。

根據捍衛民主基金會的報告，由於美方對烏克蘭軍援多為舊款武器，因此對台軍售受到的波及相當有限。

報告指出，台灣尋求的武器「是透過採購全新系統的合約取得，而非從美國軍方的現有庫存中轉移舊系統」。

美國國防工業的衰退，主要歸因於冷戰結束後，國防開支占經濟的比重持續下降。

根據世界銀行（World Bank），美國在1960年代與前蘇聯軍備競賽白熱化期間，國防開支占國內生產毛額（GDP）比重一度超過9%。隨著冷戰於1990年代結束前後，此數據滑落至5.6%，2024年更降至3.4%。（編譯：陳昱婷）1141226