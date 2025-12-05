美國防部公布「群聊門」調查報告 意外揭露范斯「狀況外」

美國國防部監察長辦公室公布「群聊門」調查報告，意外揭露副總統范斯的狀況外發言。(上/翻攝每日野獸報 下/路透社)



美國國防部監察長辦公室週四（12/4）公布「群聊門」事件調查報告，卻意外接露副總統范斯的「狀況外發言」，引發媒體側目。

今年3月，美國《大西洋月刊》揭露美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在加密通訊軟體Signal的一個華府高層群組，洩露美軍空襲攻擊葉門叛軍組織「青年運動」任務機密。

經過數月調查，國防部獨立監察長辦公室（IG）週四公布長達84頁的調查報告，認為赫格塞斯在群組公布的訊息，確實可能對美軍安全構成風險。報告中還說，赫格塞斯使用個人通訊設備將訊息傳遞給其他官員，且未在事後保留通訊紀錄而違反相關規定。不過該份報告同時指出，赫格塞斯有權決定那些屬於機密訊息。

「每日野獸報」則從這份報告中發現另一個耐人尋味的資訊。《大西洋月刊》的報導於3月24日出爐，消息震撼華府政壇，但根據IG取得的群組通話截圖，副總統范斯（JD Vance）似乎活在另一個世界，還在群組發問：「這個聊天室好像死掉一樣，發生了什麼事？」

美國國防部監察長辦公室公布「群聊門」調查報告，意外揭露副總統范斯的狀況外發言。(上/翻攝每日野獸報 下/路透社)

群組內沒有任何人回應范斯發問，顯然大家早就紛紛走避。

據報導，在范斯發文後，該群組出現數項變化。首先是群組內疑似是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的用戶名「MAR」改成「MR」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）把訊息限時設定調整為8小時。中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）則把名稱改為「John」。

《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）在3月24日的報導中自曝，他被時任白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Walz）拉進該華府高層群組。高德柏格說，在空襲葉門行動展開前兩個多小時，赫格塞斯在群組內詳列攻擊計畫，「包括目標資訊、美軍使用的武器和攻擊順序」。之後赫格塞斯又遭披露，將空襲計畫分享至另一個家人群組。

