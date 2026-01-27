美國防部前官員：中共少了張又俠 誤判情勢可能性升高

曾經任職美國國防部的唐安竹撰文指出，如果中共軍方高層少了張又俠，他很擔心中共會大大誤判兩岸以及美中局勢。

中共中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後，震驚各界，曾經與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部「中國、台灣與蒙古辦公室」前主任唐安竹撰文指出，張又俠是一個傑出的將領，中共中央軍委少了張又俠，中共誤判兩岸情勢的風險，將會升高。（葉柏毅報導）

唐安竹指出，張又俠是中共目前少數有過戰爭經歷的高層將官，他與解放軍其他將領截然不同，他能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價。他希望張又俠能夠撐過這場「清洗」，因為他喜歡張又俠。

唐安竹透露，自2023年起，他就一直聽到關於張又俠被調查的傳聞。但他當時認為，張又俠具實戰經驗，又畢生奉獻給中國共產黨，再加上他與習近平的長期友誼，一些「財務上的不當行為」，可能會被忽略；但張又俠可能忘記了，中共解放軍也是一個政治組織，對領導的忠誠和意識形態，可能比作戰能力更加重要。因此在解放軍裡，批判性思考和獨立思考，反而可能成為一種負擔。

唐安竹認為，習近平身邊需要有一群能幹的將領，為他提供客觀的建議。他擔心，如果習近平的軍事顧問不是張又俠，而只是「一群沒有實戰經驗的馬屁精，只說習近平想聽的話，將會造成怎麼的後果」。