美國防部報告草案：中國預期2027可攻台取勝

路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方在三處最新的飛彈發射井群裝填超過一百枚東風｜31洲際彈道飛彈，且不打算與其他國家進行軍備控制談判，報告並稱中國預期二○二七年底前有能力攻打台灣且取勝，凸顯北京日益加劇的軍事擴張野心。

報告指出，中國很可能已在靠近蒙古邊境三處發射井群部署逾一百枚東風｜31，這些發射井是中國近年陸續打造發射井基地的最新一批。五角大廈先前已通報這些井群存在，但未公布已裝填飛彈數量。報告並未說明新部署飛彈的可能目標。

廣告 廣告

中國核彈頭庫存，在二○二四年維持約六百枚出頭水準，顯示和前幾年相較生產速度已放緩，但目標是在二○三○年前達到超過一千枚核彈頭。

報告提到，中國持續擴張核武力量，似乎無意進行軍控談判，「我們仍看不到北京有意推動這類措施，或加入更全面的軍備控制討論」。路透描述這份報告詳述中國的軍事擴張，並寫到「中國預期在二○二七年底前具備對台灣開戰並取勝的能力」。

同時，北京持續改進以「粗暴力量」拿下台灣的軍事選項，其中可能包括對距離中國一千五百至二千浬外的目標發動打擊。報告說：「這類打擊若達到一定規模，可能嚴重挑戰並干擾美軍在亞太衝突區域或周邊的部署與行動。」這份報告另提到中國國家主席習近平整肅軍方行動，在過去十八個月至少廿六名國營軍工企業現任或前任高層遭調查或撤換；反貪調查範圍也從二○二三年聚焦的火箭與飛彈採購，擴大到中國多數國防產業，包括核能與造船領域。

芝加哥非營利組織「原子科學家公報」指出，中國擴充並更新其武器庫的速度，超過任何其他擁核國家。

中國駐華盛頓大使館表示，中方「一直奉行防禦性核子戰略，將核武力量維持在國家安全所需的最低水平，並遵守暫停核子試爆承諾」。五角大廈拒絕置評；美國官員透露，報告送交國會前仍可能修訂更動。

【看原文連結】

更多udn報導

喜宴進化了！新人改請「這1杯」全場大讚：還能帶走

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

張文媽三年匯82萬！專家曝3星座父母最易養出啃老兒

Lisa「18禁熱舞配超短戰袍」驚險走光瞬間被拍