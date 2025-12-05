美國防部完成審查 川普政府續推AUKUS潛艦計畫

美國國防部4日批准美國、英國與澳洲簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)安全計畫，這個計畫涉及在15年內讓澳洲取得至少3艘維吉尼亞級潛艦。

美國總統川普(Donald Trump)政府今年稍早表示，將審查2021年在前總統拜登(Joe Biden)任內簽署的核動力攻擊潛艦協議。

美國國防部發言人帕尼爾(Sean Parnell)在聲明中表示，國防部經5個月的審查，批准了AUKUS協議，並確認這項計畫「符合川普總統的美國優先議程」。「根據川普總統應該全面推進AUKUS的指示，這項審查發現了將AUKUS置於最強地位的機會。」

廣告 廣告

民主黨籍的眾議院軍事委員會海權小組眾議員科特尼(Joe Courtney)表示，這項審查的完成，確保了這項協議的「框架符合我們國家的國安利益」。

「隨著審查完成，值得一提的是2021年AUKUS協議現在在3個國家都經歷了3次政權輪替，並仍然屹立不搖。」

科特尼是國會中AUKUS的主要倡議者，他所在的康乃狄克選區就是美國主要潛艦製造基地的所在地。

AUKUS計畫旨在透過一支美國先進潛艦來武裝澳洲，並為合作發展一系列戰爭技術奠定基礎。

這些潛艦的出售將從2032年開始，這是澳洲提昇在太平洋地區遠程打擊能力戰略的核心，尤其是針對中國。

這項協議在未來30年內可能澳洲花費高達2,350億美元的資金，其中還包括未來自行建造潛水艇的技術。

2021年，澳洲與法國發生重大衝突，當時澳洲取消了一項價值數十億美元、從巴黎購買柴電潛艦艦隊的交易，並選擇了AUKUS計畫。