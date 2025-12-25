美國防部年度報告示警：中國可能以4種軍事手段迫台統一 風險最高是這個⋯

中國近年持續演練對台軍演構想，美國國防部提「中國軍力年度報告」示警四大攻台手段。 圖：翻攝自中國國防部網頁

[Newtalk新聞] 據《中央社》引述美國國防部最新發布的「中國軍事與安全發展年度報告」指出，中國若認定情勢所需，可能會考慮對台採取多種以武力迫使統一的軍事行動選項，包括：低於戰爭門檻的脅迫作為、聯合火力打擊、聯合封鎖，以及高風險但具決定性的聯合登島作戰。

美國國防部前（23）日向國會提交年度「中國軍力報告」，在「中國迫使台灣統一的軍事選項」章節中分析指出，解放軍近一年來持續修訂並演練多套對台作戰構想，相關行動包含封鎖重要港口、打擊海上與陸上目標，以及演練反制潛在美軍介入的作戰情境，為多種戰爭情況做準備。

報告評估，若中國領導層決定採取軍事手段，首先可能選擇的是「低於戰爭門檻的脅迫行動」。這類作法將結合有限軍事行動與經濟、資訊及外交施壓，透過網路攻擊、電子戰，或對政治、軍事與通訊基礎設施進行有限打擊，藉此製造社會恐慌、削弱台灣民眾對防衛能力的信心，迫使台灣依中國條件進行談判。美方指出，這種方式成本相對武力解決較低，但成敗高度取決於台灣社會的韌性、抵抗意志，以及美國與其他國家是否提供外部支持，且缺乏直接軍事行動的決定性效果。

再進一步的選項則是「聯合火力打擊行動」，報告指出，中國可能動用精準導引飛彈與空襲，鎖定空軍基地、雷達站、飛彈與通訊設施等關鍵目標，藉此削弱台灣防禦能力，甚至動搖政治與軍事領導體系。不過，美方評估，此類行動高度仰賴跨軍種協調與即時戰損評估，解放軍在短時間內要完成協同作戰，仍可能面臨挑戰。

第三種可能選項為「聯合封鎖行動」。報告分析，中國可能透過海空兵力對台實施長時間封鎖，切斷關鍵進口，同時搭配飛彈攻勢，甚至奪取部分離島，以施壓台灣進入談判或屈服。期間，中國也可能同步發動電子戰、網路攻擊與資訊作戰，進一步孤立台灣，並試圖主導國際社會對衝突的敘事方向。

至於風險最高、但也被視為最具決定性的方案，則是「聯合登島作戰」。美方指出，大規模兩棲登陸將涉及高度複雜的「三維立體作戰」，解放軍需突破台灣沿岸防禦，建立灘頭堡並迅速集結兵力，才能奪取關鍵目標。這類行動不僅需要中國取得並維持海空優勢，也對後勤與指揮協調提出極高要求，對中國而言，風險極大，但同時可能是迫使台灣統一的最具決定性的手段。

