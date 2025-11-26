美國防部推進金穹飛彈防禦計畫 太空軍簽新合約

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）兩名知情人士透露，美國太空軍已授予約6份小型金穹（Golden Dome）合約，用於建造相互競爭的飛彈防禦系統原型，正式啟動未來價值數百億美元合約的爭奪戰。

路透社報導，消息人士表示，這些合約授予多家公司，包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）、True Anomaly、洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）與安杜里爾（Anduril）等。

這波合約是五角大廈追蹤並摧毀敵方飛彈行動的重要進展，內容涵蓋太空攔截器及相關系統的原型。路透社未能取得合約具體金額，不過根據路透社掌握的五角大廈7月簡報，攔截器合約金額預估每份約12萬美元（約新台幣380萬元）。

目前這批合約尚未對外公布，不過太空軍發言人證實合約的授予，但未透露得標廠商名稱。發言人並指出，金額未達900萬美元的合約，不必公開揭露。

這波初步合約的得主將競爭最終量產合約，金額可能高達數百億美元。

這些合約將資助開發相互競爭的原型，包括在飛彈進入太空時將其擊落的階段攔截器，以及能整合衛星訊號、協助攔截器發射並命中目標的火控站。

消息人士還說，根據7月五角大廈簡報中列出的金額，太空軍授予諾斯洛普格拉曼及安杜里爾價值1000萬美元的合約。

這些得標廠商的名單過去從未對外揭露。

美國政府曾要求廠商開發4種不同版本的攔截器，以應對不同高度和速度的威脅，但這些合約尚未授予。第3名消息人士則指出，未來這4個攔截器組別可能整併為3個。

諾斯洛普格拉曼發言人婉拒評論。安杜里爾、洛克希德馬丁和True Anomaly暫未回應置評請求。（編譯：張曉雯）1141126