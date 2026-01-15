美國防部改名戰爭部 恐耗資3至39億台幣之間

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普去年將美國國防部改名為戰爭部，對此美國國會預算辦公室14日表示，光是將國防部改名的費用，可能就介於1000萬美元(約新台幣3.15億)至1.25億美元(約新台幣39.4億)之間，但由於文件範圍太廣，要徹底推行可能會高達數億美元。

星條旗報報導，美國會預算辦公室表示，估計的成本無法卻並，因為國防部尚未提供其執行該命令的具體資訊。若改名政策分階段且採最不起眼的方式，也要耗資數百萬美元；若是要將名稱在整個部門內廣泛且迅速的實施，則可能耗資1.25億美元；但若涉及法定名稱變更，更可能花費高達數億美元，要視國防部如何實施該政策。

國會預算辦公室表示，更名的強度可能從最高層級的書信抬頭和標誌上進行非常輕微的變更，到每個組織全面採用，包括所有名片、停車許可證、紀念幣及夾克、襯衫等周邊或公關品的更替。

在川普去年9月簽訂行政命令後，五角大廈已在官方訊息中使用戰爭部的名稱，該部門的網站、社群媒體帳號及五角大廈部分標示牌都已更改，也安裝了正門的戰爭部紀念牌匾，供來訪的貴賓使用。

報導說，雖然美國國防部未出示更名費用，但NBC電視曾說成本恐高達20億美元。同時，該更名政策未獲國會批准。

