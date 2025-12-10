美國防部機密簡報曝！美軍干預台海陷劣勢

▲美國國防部機密報告「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，美國干預台海戰爭可能會陷入劣勢，示警中國有能力在先進美軍武器抵達台灣之前將其摧毀。圖為美軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航母群。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國《紐約時報》披露美國國防部機密報告「優勢簡報」（Overmatch Brief）內容，指出若中國對台灣發動軍事行動，美國干預可能會陷入劣勢，示警中國有能力在先進美軍武器抵達台灣之前將其摧毀，即使是美國最新型的航空母艦「福特號」（U.S.S. Gerald R. Ford）也難以倖免。

根據《紐約時報》報導，由美國「作戰測試與評估辦公室」（Office of the Director of Operational Test and Evaluation）撰寫的「優勢簡報」，是一份年度機密報告，總結了一年來呈送給白宮高級官員的關鍵軍事問題，涉及到對於美國軍力的全面體檢，以及評估了美國軍事介入協助台灣應對中國入侵的場景等等。

廣告 廣告

示警美軍介入台海陷劣勢

報告中指出，基於模擬台海戰爭情景的兵棋推演，即使是美國海軍最新的航空母艦「福特號」，也難以在中國的攻擊中倖存。「福特號」以其強大火力而聞名，對付像委內瑞拉這樣的貧弱國家可能十分有效，但「福特號」對於新型攻擊手段的防禦卻極為脆弱。

報告將超音速飛彈列為「新型攻擊手段」的例子，中國近年已囤積了多達600枚超音速飛彈，這些飛彈最高速度可達到音速的五倍，即使是最先進的設備也難以攔截，足以擊沉「福特號」這等級的航空母艦，報告也評估中國有能力摧毀美國的偵察和通訊衛星。

美軍國防準備與戰略失誤

報告還列出美軍自身存在的缺失，像是過度依賴昂貴且脆弱的武器，導致在快速開發先進武器方面正落後於中國和俄羅斯，且現今美國的國防開支佔GDP比重為3.4％，是80年來最低水準，另外報告也提及AI、網路戰和生化戰威脅等新興的國安挑戰。

《紐約時報》報導認為，「優勢簡報」的內容讓人不安，說明了美國加強軍事力量的必要性，美國需要一支強大的軍隊，不是為了發動戰爭，而是為了威懾未來潛在發生的衝突。這並非美國國防部首次提及其軍力不如中國，美防長赫格塞斯（Pete Hegseth）去年11月就曾透露內部兵推結果，稱「我們每次都輸」。2021年也曾有消息指出，拜登政府官員看完優勢簡報後「臉色發白」，因為簡報中評估「中國已準備好針對美國可能部署的任何軍事戰略擬定多層次反制措施」。

《紐約時報》報導強調，美國軍力不如中國的評估首次透過具體文件，而非由匿名消息來源揭露，簡報內容曝光後，川普政府要求盟友增加軍費開支的壓力將會加劇，報告本身就建議了全球資源調動對於應對中國軍力的提升至關重要。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普准輝達晶片銷中引爆論戰 專家憂中國軍力恐靠美國技術壯大

共機雷達照射日本F-15！美國發聲挺日：中國行動不利區域和平穩定

中國男水族館抽菸！小白鯨躍起使用「噴射水柱」滅火 館方澄清了