美國防部次長：確保第一島鏈戰力優勢 強化抗「中」

記者賴韋廷／綜合報導

美國防部（戰爭部）近日公布次長柯伯吉上月赴南韓演說講稿，宣示將致力在第一島鏈建立優勢防衛戰力，確維印太區域和平；重申將「明智而恰當地運用實力」達成平衡，並敦促區域盟邦提高國防支出，嚇阻中共擴張野心。

柯伯吉在演說中，引述去年底發布的2025年度《國家安全戰略》（NSS）和1月公布的《2026國防戰略》（NDS），強調亞洲地區的和平穩定，不能僅依靠經濟依存或外交手段，必須持續維持永久、有利的權力平衡、防堵任何單一國家片面掠取印太區域霸權；因此，美方決心持續在西太平洋建立優勢嚇阻戰力，確保中共無法對第一島鏈遂行擴張與侵略。

柯伯吉強調，儘管美方願秉持善意，持續與北京進行溝通，但「不會過度天真期盼互動成果」，強調美軍將持續在第一島鏈運用分散部署與具備韌性的現代化防衛戰力，做為維繫秩序穩定基石。也呼籲日本、菲律賓、南韓及區域盟邦持續提升國防預算，達成核心國防支出占國內生產毛額（GDP）3.5%的比重，進而持續強化防衛戰力，並重申美方已帶頭制定防衛支出新標準，明確表達該項原則「在亞洲和歐洲都適用」。

柯伯吉上月訪問南韓時發表演說，強調亞洲地區的和平穩定需依賴軍事實力，而非經濟依存和外交辭令。（取自DVIDS網站）