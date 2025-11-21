美國防部籲台灣軍費應增至GDP10% 美參議員：國會共識是5%

美國國防部官員陸續提到台灣應將軍費增至GDP的10%。共和黨聯邦參議員蘇利文20日對相關議題指出，川普（Donald Trump）政府一直對此施壓，但國會兩黨一致同意台灣增加國防開支，以努力達到GDP5%的目標。

美國國防部官員陸續提到台灣應將軍費增至GDP的10%。共和黨聯邦參議員蘇利文（圖）20日表示，國會兩黨一致同意台灣增加國防開支，以努力達到GDP5%的目標。（資料照／Bill Clark／CQ-Roll Call, Inc／ Getty Images）

立法院副院長江啟臣日前率團出訪美國及巴拉圭，期間與代表阿拉斯加州的參議員蘇利文（Dan Sullivan）會晤。

蘇利文20日在國會回應與台灣立院團討論的議題時表示，雙邊對話觸及許多話題，但以能源合作為主，其中總統川普高度重視的阿拉斯加液化天然氣計畫有助台灣使能源來源多元化，對美國、阿拉斯加及台灣而言是「三贏」。

阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）7月表示，台灣計畫向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大，預計2030年開始出口。中油回應，目前待賣方提供採購主要條款，因此尚無採購量和金額等實質資訊，將會在合理商業條件下，掌握阿拉斯加氣源。

蘇利文說，「另一個議題是國防開支的重要性」，川普政府一直對此施壓，但國會兩黨一致同意台灣增加國防開支，以期達到占國內生產毛額（GDP）5%的目標。

他指出，這並非針對台灣，川普政府正向所有國家施壓。美國無法獨自承擔全球國防的重擔，已要求北大西洋公約組織（NATO）盟友、南韓和日本等承擔相應責任。

總統賴清德（右）113年5月曾在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，與參議員蘇利文（Dan Sullivan）（左）握手致意。（中央社資料照）

要求盟友分擔防務責任，是美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）的重點政策之一。他在上任前曾說，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%；台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。

他在人事聽證會上指出，台灣國防支出的GDP占比仍遠低於3%。「我同意川普總統的觀點，台灣的國防預算應該接近GDP的10%，或至少在這個範圍內」，真正聚焦防衛。

今年10月，國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）也在國會表示，川普總統曾說，台灣面臨來自共軍的生存威脅，應將國防支出提高至GDP的10%，而他強烈支持這點。

總統賴清德已宣布，明年度國防預算按照北約定義，已達到GDP的3.32%，政府將在2030年前讓國防預算達到GDP5%的目標。