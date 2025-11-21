美國防部籲台灣軍費應增至GDP10% 美參議員：國會共識是5%
美國國防部官員陸續提到台灣應將軍費增至GDP的10%。共和黨聯邦參議員蘇利文20日對相關議題指出，川普（Donald Trump）政府一直對此施壓，但國會兩黨一致同意台灣增加國防開支，以努力達到GDP5%的目標。
立法院副院長江啟臣日前率團出訪美國及巴拉圭，期間與代表阿拉斯加州的參議員蘇利文（Dan Sullivan）會晤。
蘇利文20日在國會回應與台灣立院團討論的議題時表示，雙邊對話觸及許多話題，但以能源合作為主，其中總統川普高度重視的阿拉斯加液化天然氣計畫有助台灣使能源來源多元化，對美國、阿拉斯加及台灣而言是「三贏」。
阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）7月表示，台灣計畫向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大，預計2030年開始出口。中油回應，目前待賣方提供採購主要條款，因此尚無採購量和金額等實質資訊，將會在合理商業條件下，掌握阿拉斯加氣源。
蘇利文說，「另一個議題是國防開支的重要性」，川普政府一直對此施壓，但國會兩黨一致同意台灣增加國防開支，以期達到占國內生產毛額（GDP）5%的目標。
他指出，這並非針對台灣，川普政府正向所有國家施壓。美國無法獨自承擔全球國防的重擔，已要求北大西洋公約組織（NATO）盟友、南韓和日本等承擔相應責任。
要求盟友分擔防務責任，是美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）的重點政策之一。他在上任前曾說，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%；台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。
他在人事聽證會上指出，台灣國防支出的GDP占比仍遠低於3%。「我同意川普總統的觀點，台灣的國防預算應該接近GDP的10%，或至少在這個範圍內」，真正聚焦防衛。
今年10月，國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）也在國會表示，川普總統曾說，台灣面臨來自共軍的生存威脅，應將國防支出提高至GDP的10%，而他強烈支持這點。
總統賴清德已宣布，明年度國防預算按照北約定義，已達到GDP的3.32%，政府將在2030年前讓國防預算達到GDP5%的目標。
其他人也在看
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 10 小時前
接棒竹縣長 藍三強各有動向
新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。中時新聞網 ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 20 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 16 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 1 天前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華先前未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，引發外界關注；國民黨團今（20）日邀請鄧萬華一同召開記者會，宣稱要修《國籍法》保障中配參政權不受限制。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑回應指出，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，國民黨團今天邀請鄧萬華開記者會，會中稱政府用《國籍法》剝奪中配的參政權，預告要提案修法，讓中配不受國籍法規範，請問陸委會的看法為何？對此，梁文傑表示，其實《國籍法》爭議存在，是因為《兩岸條例》規定中配經過一些條件有參選權利，但《國籍法》也規定任何人當選公職就職一年內放棄外國籍，按照內政部解釋，就是中華民國國籍以外的國籍。「當然，這樣的解釋會讓人覺得不正確、不滿，另外有人則認為應該寫得更清楚」，梁文傑提到，針對《國籍法》第20條問題，不只是羅智強所講，而民進黨也提案要明定所謂外國籍，也要包含境外政治實體；也有人提案修選罷法第24、29條，要規定中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人主張要修《兩岸條例》第21條，要求原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。綜合上述，梁文傑說，目前立法院有各式各樣的意見，而這些意見就看在立法院的辯論如何處理，「陸委會的立場，就國籍法的問題，尊重內政部解釋；基本上，內政部認為的外國籍是『中華民國以外的國籍』，陸委會則是遵守《兩岸條例》的做法，也許有人會認為兩邊有矛盾的地方，那就由立法院處理」。梁文傑強調，《國籍法》第20條的核心是「效忠」，核心概念是公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠兩個國家、政治、實治實體、政府都會造成矛盾，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。國民黨原中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞資料照）最後，梁文傑也舉例，最近看到國民黨原中常委何鷹鷺發表的言論，國民黨黨紀會也將其開除黨職，就表示即使對國民黨來說效忠中華民國也是要維持的事情。原文出處：快新聞／藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」 更多民視新聞報導朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！昔挺蘇影片曝光 周軒：看不起他惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了民視影音 ・ 17 小時前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 16 小時前
中官員手插口袋「擺拍」 日官方批突襲網罵「流氓」｜#鏡新聞
日本跟中國代表，昨天（11/18）在北京磋商，討論日本首相高市早苗「台灣有事」的發言。但會面結束後，中國央視卻播出，中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙手插口袋，而日本外務省高官金井正彰低著頭，簡直像在聽訓的影片。日本網友看到這一幕，群情激憤，說中國官員，根本是流氓。日本官房長官也表示，北京偷偷安插媒體來拍，日本對此已經提出抗議。同時，現場日本記者還原真相，說表示中國官員雙手插口袋是故意擺拍，日本外交官，當時低著頭，是在聽口譯員的翻譯，才會看起來像在聽訓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 1 天前
試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍
[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。 報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。 外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」 他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。 關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」 先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。 據20日小組委員會會議的與會者新頭殼 ・ 19 小時前
害慘北京料理店！ 中國禁日本水產揮「自傷拳」｜#鏡新聞
為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，北京當局再一次禁止進口日本水產品。 日本一家出口扇貝的業者表示，完全不擔心，因為早就決定，不再依賴中國了。 但是，北京的日本料理店可就慘了，朝日新聞報導，有超過半數訂位被取消，生計受到重創。 而在日中關係急凍的此刻，中國外交部發言人毛寧，今天(11/20)繼續開噴日本：說台灣有事，不是日本的事；借台灣生事，只會給日本找事。鏡新聞 ・ 16 小時前
旅遊警示、影視禁令還不夠！ 中國加碼延長黃海實彈射擊 無人機、海警船鬥陣 中日外交官會面卻尬爆 傳高市12月參拜靖國神社 分析：中國手段未必有效｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係持續惡化，甚至被形容為建交53 年來最低點。兩國長年的歷史與主權爭議，再度因日本首相高市早苗的「台海問題涉及日本存亡」言論而緊張升溫。中國恢復對日本水產品的進口禁令，也透過觀光、影視等領域施壓，並延長在黃海實彈演習，強化軍事與外交上的施壓。 從2012年的釣魚台主權風波、2013年前首相安倍晉三參拜靖國神社，到2023 年日本排放福島處理水，中日矛盾的傷口反覆發作。但即便日本國內對於是否協防台灣的看法有分歧，高市的民調節節攀升卻是事實，抵抗中國威逼的聲浪也有成長趨勢。評論甚至指出，北京這次過度反應，反而可能助長日本推動防衛政策的進程…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
薛劍嗆「斬首日相」日新科參議院議員石平籲高市政府將他驅逐出境
[Newtalk新聞] 中國駐日本大阪總領事薛劍揚言要「親自斬首」日本首相高市早苗，只因不滿她上任後發表「台灣有事，就是日本有事」言論，掀起外交風波。資深媒體人矢板明夫披露，日本維新會的新科參議院議員石平在參議院外交防衛委員會的第一次質詢，便直接把矛頭對準薛劍，要求日本外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。 矢板明夫在臉書發文寫道，石平明確表態，認為高市首相涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，因此他「全力支持」。他同時還讚賞日本政府拒絕撤回首相發言，認為這種態度值得「高度評價」並「深表敬意」。對於薛劍的惡意貼文，石平毫不客氣，直指那是對日本首相的殺人暗示，完全不可原諒。 矢板明夫接著提到：「然而，日本政府目前僅向中方提出抗議，要求『適當應對』。對此，石平直言，以他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出所謂「適當的回應」。因此，他明確建議日本政府採取更有力的手段，把薛劍列為『不受歡迎人物』並驅逐出境。他當面詢問茂木外相，日本是否願意聽從國民的聲音，採取真正有效的行動。」 矢板明夫指出：「茂木外相承認薛劍的發言『極其不適當』，並表示外務省已提出嚴正抗議，但新頭殼 ・ 2 小時前
防「財政土石流」 卓揆端院版財劃法、拒重編總預算｜#鏡新聞
立法院日前再通過財劃法修正案後，政院今天(11/20)也端出院版，行政院長卓榮泰說，若要執行立法院新修正的財劃法，將是一場財政土石流，批立院要求重編總預算毫無道理，相較之下，秘書長張惇涵柔性訴求，喊話六都大家的努力和考慮中央都有看到，盼支持院版，藍營首長們幾乎暫時沒表態，如果最後又被杯葛怎麼辦？前政務委員張景森要卓揆，不副署，作為制衡！鏡新聞 ・ 14 小時前