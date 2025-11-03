美國防部長今訪板門店！ 美官員曝：擬讓駐韓美軍「協防台灣」

2025年11月3日，美國國防部長赫格塞斯與南韓國防部長安圭伯，在南北韓邊境的非軍事區（DMZ）會面。美聯社



據外媒週一（11/3）報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天訪問板門店，明天將與南韓國防部長舉行「韓美安保協議會議」（SCM），有美國官員透露，美方正在計畫，讓駐韓美軍扮演更具彈性的角色，其中可能包括協防台灣或抑制中國武力擴張。

據路透社報導，美國國防部長赫格塞斯今天訪問南韓，其中一項行程，就是與南韓國防部長安圭伯，在南北韓邊境的非軍事區（DMZ）會面，兩人也一同造訪板門店附近的停戰村。

對於這次赫格塞斯訪韓，安圭伯表示：「我認為這具有象徵與宣示的意義，展現韓美同盟的力量與聯合防衛態勢。」

據悉，兩國防長將於明天舉行「韓美安保協議會議」（SCM），這是韓美雙方協調防衛政策的最高層級年度會議，赫格塞斯訪問兩韓邊境的行程，正值美韓「重塑駐韓美軍角色」的談判之前。

南韓國防部說明，安圭伯與赫格塞斯將討論多項議題，包括：針對北韓的聯合防衛準備、區域安全合作、網路與飛彈防禦的協調，以及如何在安全環境變化下強化同盟等。

報導指出，美方正在考慮，讓目前約2萬8500名駐韓美軍，扮演更具彈性的角色，另外，面對中國在南海與台灣周邊的軍事活動，如何維持亞州地區的權力平衡。

美國官員透露，正在計畫讓駐韓美軍在朝鮮半島外執行任務，應對更廣泛的威脅，例如協防台灣或抑制中國的軍事擴張。

目前南韓對於「駐韓美軍角色轉變」持保留態度，但在過去20年來，南韓持續強化自身國防能力，預計在2026年大幅增加國防預算，目標是收回韓美聯合部隊的戰時作戰指揮權。

