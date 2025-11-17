美國阿嬤上班前喝酒後開車…家門前撞死等校車的5歲愛孫

國際中心／綜合報導

美國一名阿嬤酒駕，結果在家門前撞死5歲愛孫。（示意圖／pixabay）

美國路易斯安那州一名5歲男孩卡森‧勞森（Carson Lawson）日前在等校車時，卻突然遭到車輛撞死；令人驚訝的是，車輛駕駛人竟是其阿嬤克里斯汀·安德斯（Kristen Anders）。經當地警方調查後，發現克里斯汀當時是酒駕，進而導致憾事發生。

根據《People》報導，卡森於當地時間11日上午7時許，在自家車道等待校車時，遭到阿嬤所駕駛的車輛撞倒；警方接獲報案到場後，發現卡森已經明顯死亡。

廣告 廣告

斯萊德爾警察局長丹尼爾·蘇澤諾（Daniel Seuzeneau）表示，當時克里斯汀開車是要準備要去上班，由於她不知孫子就站在車道上，加上她開的是一輛大型的SUV，因此沒有看到卡森，才會發生死亡車禍。

據報導，丹尼爾指出，警方當下有對克里斯汀進行精神狀態檢查，發現她神智不清，並受到酒精和中樞神經系統抑制劑的影響，因此立即依過失殺人罪將克里斯汀逮捕。



三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

生前「壯得像牛」車禍自行就醫突亡…高大成曝可能關鍵原因

認抱著老婆「哭得像孩子一樣」…館長駁NTR忍淚：她真的是無辜的啦

台中男倒「知名打卡復古超商騎樓」亡…死者身分曝光

結婚25年…假日都回婆家煮飯「公婆因鄰居1句話臉臭」她心寒：笨了20年

