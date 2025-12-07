美國阿拉斯加發生規模7.0強震！深度僅約10公里
美國阿拉斯加州與加拿大育空邊界附近，於當地時間週六發生規模7.0強震。美國地質調查所（USGS）資訊顯示，這起地震深度約10公里，未發布海嘯警報，相關單位目前也沒有接獲災情或人員傷亡通報，地震後陸續出現多起規模較小的餘震。
《美聯社》引述USGS資料指出，震央位置約在阿拉斯加州首府朱諾西北方約370公里、加拿大育空地區懷特霍斯西方約250公里處。震央距離阿拉斯加沿海城鎮亞庫塔特約91公里，該城鎮約有662名居民。
責任編輯／周瑾逸
