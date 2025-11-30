美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現

財經中心／師瑞德報導

美國最新就業數據報喜，市場對12月降息信心回升至八成，助攻美股四大指數強勢反彈。中信投信指出，AI應用進入甜蜜點，科技巨頭資本支出大增，加上降息與旺季雙利多，建議投資人可透過美股ETF如中信009801布局，完整掌握AI產業鏈紅利與年底反彈行情。(圖／PIXABAY)

美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路，建議投資人可把握時機，透過美股ETF掌握AI科技產業升溫所帶來的結構性成長契機。

中信投信指出，根據美國聯準會最新公布的《褐皮書》，儘管中低收入家庭支出趨於保守，但高收入族群的消費力仍然穩健，為美股基本面帶來支撐。此外，CME FedWatch數據顯示，聯準會可望在2026年底前維持降息路徑，市場普遍預期還有3至4碼的降息空間，這為科技類股估值帶來正面助力，尤其是資訊科技與通訊服務產業，仍將是未來企業EPS增長的主旋律。

在AI趨勢上，中信投信引用麥肯錫（McKinsey）最新調查指出，目前全球企業的AI導入普及率已達88%，但實際進入「成熟部署」階段者僅佔7%，代表AI應用仍處於起步階段，潛在發展空間極大。摩根大通（J.P. Morgan）也在其展望報告中預估，五大雲端服務提供商（CSP）為了滿足海量算力需求，2025年資本支出年增率將達69%，未來兩年仍可望維持強勁增幅，為AI基礎建設及應用端提供重要動能。

回顧近期美股龍頭的動態，輝達（NVIDIA）最新財報再度超出市場預期，顯示其Blackwell新世代晶片出貨暢旺，AI基礎設施建設仍在加速中，資料中心對算力的需求仍居高不下。而Google則積極推進生成式AI整合雲端與搜尋服務，並擴展AI Agent商業化，成功從平台營運走向獲利擴張。這些趨勢顯示，AI應用正由硬體軍備競賽逐步過渡到軟體與服務的全面落地階段。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人王建武表示，這波AI投資的主軸，已從純粹的硬體競賽轉向軟體應用擴張，科技巨頭不僅在研發支出上毫不手軟，也積極搶佔應用場景與營收轉化節點。009801所涵蓋的成分股橫跨AI晶片設計、雲端架構、軟體生態與終端應用，完整串聯AI產業鏈，有機會在全球AI大擴張的趨勢下，成為受惠最深的ETF之一。

王建武進一步指出，在美國政府持續釋出刺激政策、降息循環可能啟動的背景下，市場風險偏好轉趨積極，資金有望重回高成長產業。加上Q4向來為美股傳統旺季，延續至隔年第一季的機率高，此時正是投資人逢低進場、參與科技成長紅利的最佳契機。

