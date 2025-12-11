美國降息利多宣布後 ADR創新高、台積電秒填息後收盤反跌30元 台股大跌375.98點
美國聯準會在台灣時間11日凌晨宣布降息，台股早盤一度上漲167點，攻上2萬8568點，再創歷史新高，沒想到收盤反跌375點。（攝影／鄭國強）
美國聯準會宣布降息後，台股早盤一度上漲167點，攻上2萬8568點，再創歷史新高，沒想到收盤反跌375點，收在28024.75點，跌幅1.32％，成交量5178.1億元。三大法人合計賣超192.2億元，其中外資賣超189.7億元。
三大法人今日合計賣超192.21億元，終結連續買超走勢。外資及陸資賣超189.77億元，投信買超22.45億元，為連續第二個交易日買超，自營商賣超24.89億元。
台股紅翻黑，台積電秒填息後翻黑
台積電今日除息5元，早盤以1510元開出秒填息，最高觸及1515元，2025年第2季每股現金股利5.00001118元今天除息，總金額約新台幣1296.63億元，將於明年1月8日發放，有專家解讀，在美股期貨翻黑、市場對聯準會明年降息預期轉趨保守等利空影響下，股價急轉直下，最低探1465元，終場收1470元。
美國聯準會在台灣時間11日凌晨宣布降息1碼，台積電ADR創新高、大漲6.7美元收在310.14美元，沒想到台股這邊僅曇花一現，台股指數雖然早盤再創歷史新高，來到2萬8568點，但權值股後繼無力，台積電盤中沒有再創新高，最高僅到1515元、9點40分以後就開始翻黑，鴻海、聯發科、台達電通通下跌。
鴻海下跌7.5元、一口氣跌破230元，跌破月線，收在226元，台達電開高970元，盤中還一度上漲到976元，也是跟著台積電一起翻黑，終場大跌23元，收在945元。聯發科直接開低，開在1445元，跌破1400元大關，終場下跌65元、收在1395元，跌幅4.45％，是F4權值股中下跌最重的。
AI伺服器股普遍收黑，金融股扮演起撐盤角色
受到台積電下挫的影響，AI相關的股票漲跌互見，AI伺服器指標股普遍下挫，廣達終場下跌1.54％，收在288元。緯創終場下跌2.37％，收在144元。緯穎終場下跌0.11％，收在4520元。英業達收盤下跌1.01％，收在44.05元。
少數股漲勢強勁，封測廠華東（8110）連續第五個交易日漲停，收54.1元創歷史新天價，成交量破10萬張。華東受惠母公司華邦電缺貨漲價雙利多，加上11月營收6.28億元，連續四個月維持6億元以上水準。
11日資金從電子股轉往金融股，使得金融股扮演支撐角色，國泰金上漲1.02％、收在69.2元，凱基金大漲3.35％、收在16.95元，中信金上漲0.56％、收在45.05元，彰銀上漲0.93％、收在20.55元，多檔金控收紅，抵銷富邦金下跌0.11％、收在95.1元。
