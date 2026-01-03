美國降息循環帶不動美債價格？阮慕驊點出主因：利率是貨幣的時間價值

美國聯準會（Fed）進入降息循環，美國公債殖利率卻不漲反跌，引發國際關注。對此，財經專家阮慕驊在網路節目《財經一路發》中提到，知名投行高盛預期2026年十年債的殖利率未來12個月的目標4.2，基本上還會上升20個基點，相對保守看待，儘管今年聯準會仍會繼續降息，卻帶不動長債殖利率往下掉；他分析，美元弱勢是利率帶不動美債價格的重要原因之一，利率和貨幣有絕對的關係；但利率和美元指數之間的關係，則未必完全掛勾。

廣告 廣告

貨幣方面，阮慕驊引述高盛報告指出，歐元看升7.8%、英鎊看升4.9%、日圓看升7.2%，由此來看美元今年高盛是看貶的，走低的可能性較高；此外美元在2025年寫下8年來最慘的年跌幅，分析師警告恐會陷入長期的拋售潮，而美元的弱勢即為利率帶不動美債價格其中一個重要原因。他強調，利率是貨幣的時間價值，含蓋機會成本、風險跟不確定性，當下能拿到的錢比未來拿到錢來得更重要，此外通膨會侵蝕貨幣購買力，表面利率並非表面報酬，且在金融市場中，資金本身就是商品，利率就是借貸雙方同意的價格，這也決定了時間價值的多寡。

2026市場預估利律重返 3% 阮慕驊列美元大跌4原因 ​

阮慕驊回顧，2008年次貸風暴前聯準會主席柏南克將聯邦基金利率降至0，2015年12月17日聯準會開始升息，升息一碼將基準利率拉到0.25%到0.5%的區間，不斷升息至2018年的12月20日，2018年3月21日是現任主席鮑爾首次的FOMC會議，宣布升息1碼，將利率拉到1.5%到1.75%；2018年12月20日利率來到2.25%到2.5%後開始降息，期間美國總統川普（Donald Trump）的貿易戰讓美國經濟與股市都出現壓力，聯準會降息一碼來到2%，降到2019年10月利率又重新回到1.5%到1.75%。

阮慕驊續指，聯準會此次從2024年9月開始降息，目前的聯邦基金利率來到了3.5%到3.75%的區間，一般市場預估2026年會回到3%。由於利率為貨幣的時間價值，當利率下降，貨幣的時間價值也會隨著下降，美元指數從2015年底的98.87點，到2022年第三季美元指數來到114.1點，這段時間美元指數為長期上升的格局，當利率往上升，也會帶動美元上升；2017年整年美元指數大跌，因為當年聯準會處於升息循環，鮑爾接任葉倫上任，2018年3月持續升息。

而之所以升息過程中美元指數大跌，第一，因為美元指數的走勢不只受到聯準會利率單一影響，2017年全球經濟同步復甦，尤其非美貨幣轉強，當年歐元非常強勢，而歐元為美元指數中的第一大權重貨幣，因此影響美元指數走低；第二，市場預期的落差和貨幣政策的轉向；第三，美國政府的弱勢美元的立場和財政壓力川普；第四，貿易政策和政治不確定，上述因素導致了當年美元指數相對弱勢的格局。

更多風傳媒報導

