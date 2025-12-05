美國降息日本升息，全球匯市可望迎來轉折點？

（圖片來源：Getty Images）

文/李其展

隨著2025踏入最後一個月，美國正往積極降息的路走，而在通膨維持高檔的壓力下，日本央行也釋放出即將升息的風聲，在日本積極脫離超寬鬆貨幣政策環境下，是否將帶動成熟市場貨幣趨勢轉折呢？

首先我們從芝商所（CME）所提供的免費分析工具FedWatch來觀察的話，可以發現截至12月利率決議前一週，市場從利率期貨中定價降息一碼機率為87%，所以只要沒有出現例如通膨壓力忽然衝高或是就業數據大好等變數，很有可能再度降息一碼。

圖一：FedWatch顯示12月利率決議可能降息幅度機率。資料時間：12月3日，資料來源：CME

但是否降息就會帶動美元走貶呢？答案其實是未必，就像這一波美元指數最弱的時候是9月份降息的那一天，但隨著經濟數據與市場變化，美元卻緩步回升，但這次利率決議將同時公布經濟展望，在9月的展望中主要預期2025年底的基準利率為3.6%，也就是3.5~3.75%這個區間，因此只有降息不一定會讓美元快速向下，而是要看官員們如何看待2026年的經濟表現與利率走勢，畢竟9月展望認為2026只需要降息一碼，如果因為就業風險升溫而讓降息幅度明顯擴大，美元就有被拋售的理由。

日本央行喊話帶動升息預期，日幣可能轉強嗎？

由於日本通膨壓力維持高檔，日本央行行長植田在12月1日的談話中暗示了12月19日的會議中很可能升息，如果成真，將是2025年1月後間隔接近一年再度升息，自然帶動了日幣出現一波反彈，但要說已經轉折向上的話，可能還為時尚早。

在植田表明態度前，市場本來就認為日本央行會在2025年底或2026年初升息，而早一點在12月就出手並不是壞事，但若升息後表態後續還需要時間觀察才有進一步動作的話，可能會出現所謂鴿派升息的表現，也就是反而讓下次升息時間變得遙遙無期，導致日幣的利多出盡而回貶，想在這一波美日利率會議中操作日幣的朋友，可以考慮用芝商所的日幣期貨（商品代碼：6J）作為低成本且具有高流動性的工具來操作，尤其是我們可以在圖二中觀察到美國9月宣布降息時出現了一個高點0.0069365，但即使在10月再度降息也未能帶動轉折，一路貶到。0.006345才反彈，但在植田談話當天出現衝高後回落的表現。代表市場也還在觀望。

圖二：日幣期貨日K。資料時間：8/27~12/3，資料來源：CME

金屬相關大宗商品表現好，澳幣能夠受益嗎？

由於市場普遍預期美國將進入降息循環，這個題材不僅帶動了包含黃金、白銀與銅等重要金屬價格上升，轉換到貨幣中也有利於澳幣前景；尤其在澳洲央行降息循環可能暫告一段落的背景下，投資人正期待澳幣能夠對美元表現更加強勢。

澳幣兌美元（AUD/USD）匯率受多重因素影響，是期貨交易者必須關注的焦點：美國聯準會的利率政策直接決定了美元的強弱；而作為重要資源出口國，全球商品價格的波動，以及中美貿易摩擦等全球貿易情勢對澳洲出口需求的影響，都會劇烈牽動澳幣走勢；此外，澳洲自身的GDP、通膨和就業等關鍵經濟數據，則反映了國內經濟的健康程度，進一步影響投資人信心。如果後續中美需求進一步擴大，相信能夠帶動大宗商品上漲題材助攻澳幣。想要把握這些機會的朋友，可以了解芝商所（CME）提供的澳幣期貨（商品代碼：6A），作為低成本且具有高流動性的工具來進行操作。

美國終於撐過了政府關門的艱困時刻，在重啟後有許多重要經濟數據都延期公布，當慢慢補上數據後可能會讓聯準會更了解後續政策方向，後續波動也可望進一步擴大，預祝大家在2026年都能有很好的投資收益。

