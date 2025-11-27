美國降息機率升溫 台股早盤漲逾200點收復月線

（中央社記者曾仁凱台北27日電）美國聯準會（Fed）12月降息機率升溫，週三美股4大指數同步收紅，激勵今天台股早盤開高，最多上漲逾200點，收復月線約27496點。至9時5分，台股加權指數上漲196.53點，至27606.07點；代表中小型股票的櫃買指數同步開高。

3大權值股同步開高，台積電最多上漲15元至1455元，鴻海漲2元至229元，台達電最多漲14元至959元。

法人分析，近期科技股因評價位居高檔，引起市場討論，加上聯準會受到先前美國政府關門，導致數據延遲公布，影響利率決策，多空訊息反覆，市場情緒擺盪，波動幅度擴大，不過在企業獲利持續成長下，看好AI產業長期趨勢仍具吸引力。（編輯：張均懋）1141127