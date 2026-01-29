美國陸戰隊批准首款3D列印無人機HANX 模組化設計提升各類任務便利性

美國陸戰隊旗下單位研發出符合NDAA規範的模組化無人機「HANX」，可望提升任務便利性，強化人力運用的彈性。（取自DVIDS網站）



美國陸戰隊近期批准首款由旗下人員設計、完全符合《國防授權法案》各項規範的3D列印無人機，由於其採用模組化設計，能夠依實際需求掛載包括攻擊、後勤或是偵察任務所需的套件，可望提升各類任務便利性，人力運用更加富有彈性。

由美國陸戰隊旗下單位研發 更貼近第一線作戰需求

軍事新聞網站Defence Blog報導，名為「HANX」的無人機是由陸戰隊第二後勤大隊（2nd Marine Logistics Group）研發，並且已經獲得美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR）臨時適航許可，能夠由各單位利用3D列印設備生產使用，報導指出，「HANX」同時也是美國陸戰對首款符合《國防授權法案》（NDAA），對於軟體漏洞嚴格規範的無人機。

根據美國陸戰隊資訊，「HANX」無人機的研發，是在五角大廈提倡強化無人機能力，並且要求各軍種在2028年之前，完成大量單程攻擊以及多功能無人載具建置的指示之下展開，且為了符合全軍各單位需求，該系統一開始就已考慮到各類安全性以及籌獲便利性等元素。

美國陸戰隊內部研發的「HANX」無人機，可利用3D列印設備製造完成生產以及維修作業。（取自DVIDS網站）

使用3D列印製造機身與大部分零件 後勤維修不求人

報導表示，「HANX」無人機得益於模組化設計，可快速進行套件的裝卸與更換，能夠投入包括偵察、後勤甚至單程攻擊等多種任務，且機身與多數零件都可利用3D列印設備製造，使第一線單位易於進行維護與修繕，而不須求助於承包商，大幅提升前線單位兵力運用的彈性。

目前「HANX」無人機已獲得駐紮在北卡羅來納州勒瓊營（Camp Lejeune）基地的陸戰隊特戰指揮部採用，並且準備投入服役，隨著實戰經驗的積累，預期將有更多陸戰隊單位採用該款系統，且爆裂物處理單位，也可因這款無人機的推出而獲益。

