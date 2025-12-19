美國陸軍再測試車載雷射武器 這一次輪到了「JLTV」

〔記者陳治程／綜合報導〕面對無人機等新興空中威脅，美軍持續探索低價高效的反制手段，連「雷射」武器也包含在其中；美國陸軍繼先前測試步兵班用載具後，近期又繼續驗證輪型儎台與雷射武器的整合效果，而這次的主角，輪到了「聯合輕型戰術輪車」(JLTV)。

美國國防公司空境(Aerovironment)18日新聞稿指出，為有效反制新興空中威脅，該公司近期已為美國陸軍改造了兩輛聯合輕型戰術輪車，使其搭載機動式的「雷射導能反無人機系統」(C-UAS Laser Weapon System)，以此推動該軍「陸軍多用途高能雷射」二階段(AMP-HEL Increment 2)計畫。

廣告 廣告

空境公司與美陸軍的合作，是基於BlueHalo公司20kW(千瓦)級的「LOCUST」雷射系統，搭配美陸軍現役的ISV「步兵班用載具」、JLTV聯合輕型戰術輪車儎台進行測試，藉此驗證地面輕裝部隊裝備機動防空、反無人機武器的戰術效益及可行性。

空境公司表示，美陸軍2022年就與其合作，並接收其研發的首套LOCUST雷射武器進行測試，經過三年研改，該系統原型已順利驗證功、性能，展示高度戰備能力外，也成功整合至ISV、JLTV，甚至是「輕型中等戰術車輛」(LMTV)，進一步驗證在現役儎台上的機動打擊能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「雄鷙專案」昨首次驗證射擊 IDF戰機發射空射雄三反艦飛彈測試彈

全國後備旅明年元旦改隸 陸軍司令呂坤修主持後備部隊訓練策進會

不只300公里的ATACMS飛彈 我增購82輛海馬士還將配「這些彈藥」

川普2.0對我近3500億軍售大禮 梅復興：助打破朝野預算案僵局

