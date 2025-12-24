美國隊長回歸又當爸爸！《復仇者5》預告曝光 他首度鬆口：早就安排好

記者王培驊／綜合報導

漫威影業正式釋出《復仇者聯盟：末日崛起》首支超前導預告，同步證實克里斯伊凡（Chris Evans）將回歸飾演「美國隊長」史帝夫羅傑斯，消息一出立刻引爆全球漫威迷熱議。這支長約1分25秒的預告，先前也隨《阿凡達：火與燼》在部分戲院搶先曝光。

「美國隊長」史帝夫羅傑斯回歸《復仇者聯盟：末日崛起》。（圖／翻攝自MarvelTW YT）

預告中最令人驚喜的，是史帝夫羅傑斯不僅正式回歸，更以「父親」身分登場。畫面中，他騎著重機回到與佩姬卡特的老家，親手照顧兩人的愛情結晶，並在整理美國隊長制服時停下腳步，凝視胸前醒目的星形標誌，隨著熟悉的《美國隊長》系列主旋律響起，情感張力十足。

執導本片的羅素兄弟也首度打破沉默，在IG轉發預告並吐露心聲，直言：「這個角色改變了我們的生活，這個故事讓我們所有人齊聚於此，一切終將回到起點。」字句間透露出史帝夫羅傑斯的回歸，其實早已在他們的創作藍圖之中。

羅素兄弟過去曾與克里斯伊凡合作四部漫威電影，包括《美國隊長：酷寒戰士》、《美國隊長：英雄內戰》，以及《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》，雙方關係深厚。他們也多次公開表示，自己最喜愛的超級英雄正是美國隊長，而最難忘的動作戲，則是《酷寒戰士》中的經典電梯打鬥場面。

事實上，自羅素兄弟在 2024 年聖地牙哥動漫展正式宣布回鍋執導《復仇者聯盟：末日崛起》後，粉絲便不斷猜測克里斯伊凡是否會再度披上戰袍。儘管史帝夫羅傑斯在《終局之戰》中選擇回到過去、過上退休生活，但隨著小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）確定演出「末日博士」，兩位漫威宇宙代表性人物同框幾乎成為必然。

如今預告正式揭曉答案，也讓粉絲確認這場回歸並非臨時起意，而是早已安排好的關鍵篇章。《復仇者聯盟：末日崛起》預計於 2026 年 12 月在台上映，史帝夫羅傑斯將如何在家庭與英雄身分之間做出選擇，也成為後續最大看點。

