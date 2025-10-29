「美國隊長」克里斯伊凡升格當爸 愛女冠雙姓藏巧思

【緯來新聞網】「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）和小16歲妻子艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）結婚兩年，結婚2年的小倆口如今傳出在10月晉升新手爸媽，迎接寶貝女兒的到來。

克里斯伊凡升格當爸。（圖／美聯社）

44歲克里斯伊凡跟小他16歲的葡萄牙演員艾芭巴普蒂斯塔在歐洲相遇後，雙方一見鍾情在2021年展開交往，並於2023年9月低調舉行婚禮。根據《TMZ》報導，艾芭巴普蒂斯塔24日在美國生下寶貝女兒，夫妻倆將女兒取名「艾瑪葛雷絲」（Alma Grace），並結合父母的的姓氏，為孩子冠上雙姓「巴普蒂絲塔-伊凡」（Baptista-Evans），展示出對愛妻的尊重與愛意。

克里斯伊凡和小16歲妻子艾芭巴普蒂斯塔迎接寶貝女兒誕生。（圖／美聯社）

克里斯伊凡對感情向來低調，他過去曾表達想成家的渴望，「當你閱讀那些最傑出的藝術家，你會發現讓他們最自豪是他們建立的人際關係、他們組成的家庭、他們找到的愛，以及他們分享的愛。」如今他成功晉升人父，粉絲們也紛紛獻上祝福。

