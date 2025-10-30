「美國隊長」升格奶爸 寵妻「1舉動」網大讚！

國際中心／饒婉馨報導

綜合外媒報導，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）迎來首名寶寶，兩人對喜事相當低調，並未對外公開詳情。夫妻倆婚後鮮少公開曬恩愛，但感情始終穩定，如今傳出好消息，令粉絲又驚又喜。





「美國隊長」克里斯・伊凡與愛妻艾芭・巴普蒂絲塔，感情生活低調卻穩定。（圖／翻攝自IG ＠alba.baptista、《TMZ》）





根據外媒《TMZ》的報導，好萊塢男星「美國隊長」克里斯・伊凡（Chris Evans）與葡萄牙女星艾芭・巴普蒂絲塔（Alba Baptista）傳出升格為人父母的好消息，兩人迎來家庭新成員，開啟人生全新篇章。兩人在美國麻薩諸塞州低調迎接首名寶寶的到來，喜獲一名可愛的小女嬰，並命名為巴普蒂絲塔-伊凡（Baptista-Evans），她同時承襲父母雙方姓氏「Baptista Evans」。特別的是，孩子不是直接採用父姓，而是沿用雙方的姓氏，除了展現出克里斯對於愛妻艾芭的尊重以外，也是象徵家庭凝聚與愛的延續。對於克里斯伊凡來說，此時此刻的身份轉變非常重要，他從電影中的超級英雄「美國隊長」，變身為現實生活中的「超人奶爸」，也讓他長期以來對家庭、親情的期待終於實現。他還曾在訪問中透露過，「The title of dad is an exciting one（爸爸這頭銜令人興奮；現在，他即將把這句話變成實際作為了。

愛女誕生的消息相當低調，他們也極少對外曬恩愛。（圖／翻攝自《TMZ》）





這項喜訊最早由外媒《TMZ》獨家報導。而艾芭的父親早前也曾在「父親節」的社群貼文中留言：「Your turn is coming！（很快就輪到你了！）」，引發粉絲強烈猜測。克里斯與艾芭自2022年開始交往，並於2023年9月在美國與葡萄牙舉行雙重婚禮。兩人一向低調面對私生活，即使鮮少在社群媒體上公開放閃，感情依然穩定甜蜜。此次傳出升格為人父母的喜訊後，粉絲紛紛獻上祝福。有友人透露，兩人目前正享受著「一家三口」初期的溫馨時光。

