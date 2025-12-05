「美國隊長」安東尼麥基《烈火戰車2》12/15上線 末日飆車震撼回歸

由「美國隊長」安東尼麥基主演的末日飆車美劇《烈火戰車》第二季，全台只在CATCHPLAY+獨家播出。CATCHPLAY＋提供

CATCHPLAY+影音平台12月強檔片單涵蓋浪漫愛情、青春校園、恐怖懸疑、日韓動畫等多種類型，除了由伊森霍克主演的人氣恐怖片續集《闇黑電話2》現正上架，榮獲安錫國際動畫影展評審團獎的日本動畫電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》也已獨家上架。此外，由「美國隊長」安東尼麥基主演的末日飆車美劇《烈火戰車》第二季，全台只在CATCHPLAY+獨家播出，將於12月15日全季上架。

此外，本月還有多部引人注目的新片陸續上架，包括《愛在黎明破曉時》導演李察林克雷特執導，伊森霍克與瑪格麗特庫利主演的音樂傳記文藝片《藍月終曲》也將於12月23日上架。

新生代演員為戲培養一年默契 麥肯娜葛瑞絲爆料：吻戲被剪光！

愛情電影《只為你遺憾》將於12月12日飆速上架，由童星出身的梅森塔姆斯與麥肯娜葛瑞絲主演，兩人在片中譜出療癒人心的青春愛戀。梅森透露為了建立角色間的默契，兩人花了一年的時間互相了解，更大方表達對麥肯娜的好感，稱讚：「她真的是獨一無二的女孩，整個拍片過程中，我們的化學反應大概是最自然也最輕鬆的部分。」

廣告 廣告

麥肯娜則分享，在拍攝一場充滿曖昧氣氛的感情戲時，兩人因感覺對了自發加上吻戲，她害羞地說：「那場戲我們幾乎每一次都在最後加上吻戲，可是等看到電影才發現，接吻畫面根本沒有被剪進去！」這份甜蜜的真實互動，也讓觀眾忍不住好奇兩人在片中的對手戲將如何發展。

韓影后化身冷血刺客 CATCHPLAY TV直播「新北歡樂耶誕城」演唱會

在亞洲片單方面，韓國最新票房電影《謀殺報告》描述女記者與殺人魔驚心動魄的專訪，將於12月11日上架，看片還有機會獲得鄭星一、曹汝貞等主創簽名海報。還有陳姸霏、項婕如主演的青春國片《夜校女生》、韓國影后李慧英化身冷血刺客的動作電影《聖母殺手》、充滿暴力美學的韓國動畫《驅魔編年史：起源之戰》，以及古天樂、劉冠廷聯手出演的犯罪懸疑港片《私家偵探》。

《謀殺報告》描述女記者與殺人魔驚心動魄的專訪。CATCHPLAY＋提供

CATCHPLAY+推出的CATCHPLAY TV網路電視服務也將透過TVBS頻道同步播出多場年末盛事，包含「2025新北歡樂耶誕城」12月13日（六）及14日（日）18:00至22:00直播的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，以及12月24日22:00播出的《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典特別節目。觀眾更可於平安夜當晚在CATCHPLAY TV獨家收看《線上禱告室》特別直播。



回到原文

更多鏡報報導

趙震雄認了！公司首發聲坦承「少年犯」黑歷史 劃清界線否認性侵

《動物方城市2》票房速破2億 2025台灣電影票房冠軍是這部

生子結婚雙吉兆！《泥娃娃》成2025第3部破億國片 《96分鐘》越南版海報網友疑眼花