美國零售業驚現閉店潮！專家示警：浪潮不會停止

沃爾瑪販售日常必需品、價格親民，加上完善的物流和店面布局，使他們在疫情後的消費市場仍具競爭力。（示意圖／翻攝自unsplash）





美國零售業再度傳出閉店消息，在2025年美國已有超過8,000家連鎖零售門市宣布永久關閉。不少知名零售品牌接連縮減店面，有專家指出，今年關店潮恐怕不會停止。

美國逾8000家門市永久關閉

根據《每日郵報》報導，連鎖店梅西百貨 （Macy's）於上週宣布，將關閉12州內的14家「效益不佳」門市，接連精品百貨Saks Global也申請破產，成為美國疫情以來最大規模的零售倒閉案之一。分析指出，在2025年，美國已有超過8,000家連鎖零售門市永久關閉。

零售業顧問坎普夫（Ward Kampf）表示，美國過去多年「過度擴張」，零售商追求規模和成長，如今市場焦點已轉向盈利能力與營運效率。他認為，關閉表現不佳的店面，反而是一種健康的調整。另一位顧問桑德斯（Neil Saunders）也指出，「2026年零售業關店潮不會放緩，許多企業為應對成本上升，都在尋找更有效率的營運模式」。

事實上，關店潮涵蓋各類零售業，包括咖啡、手工藝及大型百貨。星巴克在去（2025）年關閉約400家門市，CEO Brian Niccol表示部分店面未能滿足顧客需求；Joann Fabrics and Crafts也關閉815家店。高端市場亦受到波及，不少消費者因文化與產品偏好轉向其他品牌。

逆勢突圍：沃爾瑪的成功之道

不過，部分零售商如沃爾瑪則逆勢成長。坎普夫指出，沃爾瑪販售日常必需品、價格親民，加上完善的物流和店面布局，使他們在疫情後的消費市場仍具競爭力。沃爾瑪的線上銷售收入增長27%，股價年初至今上漲25%。而競爭品牌Target雖同樣販售必需品，但股價去年仍下跌30%。

實體店關閉多與財務營運問題相關

數據顯示，2025年美國電子商務銷售額持續增長，第三季達到3103億美元，占總零售額超過15%。儘管如此，仍有約45%消費者偏好實體店購物，37%則選擇線上與線下結合的購物模式。零售桑德斯表示，實體店在未來仍會占大部分，「閉店多與財務及營運問題有關」，而非單純是受到電商衝擊。

另外，報導也指出，部分連鎖品牌如「Rite Aid」、「Joann's」、「Party City」，都因破產而全面縮減或關閉全國門市，2025年共30家公司申請破產，低於2024年的51家，顯示市場正由強者存活、弱者淘汰。儘管關店潮嚴重，美國零售業仍有開新店現象，今年已新增5,252家門市，其中以1美元商店聞名的「Dollar General」就新增了611家門市。

