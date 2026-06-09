美國零關稅花生沒來「台灣國產價已創10年新低」 農糧署出招自救

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生活中心／倪譽瑋報導

近期國產花生跌價至每台斤35元（品質略差者約為每台斤32至33元），創下10年新低價。（示意圖／資料照）

台美對等貿易協定（ART）納入美國花生零關稅進口，社會各界關注對產地交易價格的影響。今（9）日農業部農糧署表示，目前美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，市場上也沒有零關稅花生進口情形，針對近日降雨影響花生收成，農糧署已展開媒合乾燥設備，為強化後續國產花生對進口花生的競爭力，也推出輔導擴增烘乾量能、推動落花生產業升級。

農糧署說明，今（2026）年一期作落花生預測種植面積約5811公頃，較去（2025）年同期增加690公頃，與近年平均種植規模相當。早植田區已自6月上旬開始採收，預計於6月中下旬進入盛收期，目前整體採收比例尚不足一成。

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近期受連續降雨影響，部分產區暫緩採收作業，農民多待天候穩定後再進行採收及乾燥處理；盤商及加工業者因目前到貨量有限，亦多採看貨交易方式辦理，整體市場少量交易，目前油豆品種台南14號品質較佳者收購價格約每台斤35元，品質略差者約為每台斤32至33元。

針對近期降雨情形，農糧署已請各區分署會同地方農會、合作社場及相關單位持續掌握產區狀況，並盤點及媒合乾燥設備量能，同時提供採收及乾燥管理建議，協助農民降低降雨造成之品質風險。

另外，若花生因豪雨造成受損，農民可主動向所在地公所通報災情，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，作為後續災害查報及天然災害救助申請的重要參考依據。農糧署將於梅雨鋒面過後持續追蹤產區受損情形，並視實際需求提供相關協助措施。

關於後續美國花生進口可能修正，農糧署表示，已規劃透過農業安定基金優先輔導業者擴增烘乾量能，透過提高補助比例至5成以上，協助業者設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，同時也導入農商契作栽培，以保障農民收入並穩定原料供應。也呼籲各界勿以尚未實施政策，作為壓低國產落花生交易價格依據。

另外，農業部已積極研議花生製品原料原產地標示相關措施，並規劃推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料，提升消費者辨識度。另將結合通路資源及多元行銷活動，擴大國產花生市場能見度及消費需求，進一步提升國產花生品牌價值與產業競爭力。

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