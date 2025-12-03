美國霸氣挺台！川普簽新法案「解除台美交往限制」 總統府發聲了

即時中心／高睿鴻報導

美台關係再升級！美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。對此，我國總統府今（3）日回應時，強調穩健台美關係，就是維持印太和平穩定重要基石；未來，也將持續深化兩國在各領域的夥伴關係。

關於川普簽署的《台灣保證實施法案》，總統府說明，其要求美國國務，院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次、並於審查完成90天內，向國會提交報告。對於這樣的法案，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證落實法案》通過生效，肯定了美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。郭雅慧續指，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係，更是維持印太和平穩定重要基石；同時承諾，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

總挺府最後強調，台灣作為國際社會負責任一員，必將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

