美國非法移民收容所環境超惡劣！4天死4人 今年30人死於關押

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普下令非法移民大掃蕩，被關押的人數達到歷史新高的近6萬6000人，同樣上升的，還有關押期間死亡的人數。《華盛頓郵報》於21日引述官方數字報導，今年至少30人被關在收容所時殞命，為2004年以來最多，當中光是12月就傳出4天4人喪命。

美國移民局的執法探員。（圖／翻攝自X平台 @PopCrave）

４天４人喪命

報導指出，這4起死亡案例，分別是12日1起、14日兩起，以及15日又一起。民權組織「美國自由公民聯盟」的趙恩妮絲（Eunice Cho）直言，「一週內4人死亡可是十分急迫的危機」，顯見移民局收容機構的醫療照護，乃至整體情況的惡化。

死者分別是41歲的海地移民布迪士（Jean Wilson Brutus），他被關在紐華克的德萊尼霍爾收容所（Delaney Hall Detention Facility）；56歲的保加利亞移民甘切夫（Nenko Stanev Gantchev），被關在密西根州的北湖處理中心（North Lake Processing Center）；39歲的尼加拉瓜移民羅德里格茲（Delvin Francisco Rodriguez），被關在密西西比州的納奇茲（Natchez）；以及46歲的厄利垂亞移民阿卜杜勒卡迪爾（Fouad Saeed Abdulkadir），他死於賓州費城的莫香農谷處理中心（Moshannon Valley Processing Center）。美國移民局聲稱，當中兩人屬自然死因，其餘兩人患有慢性疾病。

川普削弱監督

無獨有偶，被拘禁移民死亡人數的攀升，正值監督力度遭受大幅削弱。川普政府於3月宣布，將負責監督收容情況與處理相關投訴的兩個部門，予以關閉。儘管國土安全部之後又推翻此決定，人權團體與多名代表移民的律師皆表示，部分收容所的情況仍未受督導，任其敗壞。

移民局近期又誇口，過去一年的拘禁死亡率不到1%，為移民局史上最低，卻未提供任何資料佐證。移民局的說法還遭到人權人士打臉，他們指出同樣是關押期間的移民死亡人數，如今已超過新冠疫情高峰期的一年。人權人士強調，對移民的拘禁不應作為處罰。

拜登時期的移民官員佛萊切克（Deborah Fleischaker）認為，被拘留移民死亡人數的上揚，確實會引發關於收容品質的質疑，但仍需更多資訊再做評斷。

剛關進去就死亡

《華郵》報導，多起案例的死亡，是在移民被關進收容所的幾天之內就發生。「全國移民法中心」的惠特洛克（Jennifer Ibañez Whitlock）哀嘆，死者被逮捕時是遭受了怎樣的創傷程度。4名猝死的移民當中，布迪士才在11日從聯合郡監獄（Union County Jail）獲釋、轉入移民局的收容所，隔天他就命喪收黃泉。

國會民主黨人要求加大對收容機構的監督。眾議院移民安全與執法小組委員會的首席民主黨成員、華盛頓州眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）說道：「今天在15分鐘內，我就接獲兩起移民在收容所死亡的消息。自從川普上台，死在收容所的人數已有28人之多。這些機構人滿為患，把賺錢看得比被關押人的健康、安全還重要。」

華盛頓州的民主黨參議員莫瑞（Patty Murray）痛批，這些收容人的死亡「駭人聽聞」、「不能接受」。

不少官司指控，移民被關押在過度壅擠的環境，甚至無床可睡、沒有淋浴的地方，收容所藥品不足、食物惡劣。

國土安全部副部長麥克勞夫林（Tricia McLaughlin）對此於20日發布聲明反駁，宣稱收容移民死亡人數並未激增，強調收容機構的床鋪空間有所擴大，而且維持的標準要高於美國多數監獄，包括對適當醫療照護的提供。

