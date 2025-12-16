美國非農就業數據略優於預期 但失業率攀升，股市下跌

2025年4月8日，經過美國紐約證交所附近的通勤上班民眾。美聯社



美國勞工部週二（16日）終於公布了因為政府停擺而延後釋出的就業統計數字，11月的非農就業人口略優於預期，並擺脫10月的猛烈下滑頹勢；但是失業率意外攀升到4.6%，創2021年9月以來最高。

這一數據顯示美國就業市場的確有持續疲軟的狀況，聯準會（Fed）可能在1月的利率決策會議中，有理由繼續降息。聯準會上週在缺乏就業數據的情況下做出決策，當時降息1碼（0.25個百分點）。不過投資人仍大多預期1月的利率決策會維持不變，認為會降息的比例大約只有四分之一。

美國股市在數據發布後開盤下滑。道瓊工業指數下跌55點或0.11%，標準普爾500指數下跌0.2%，那斯達克綜合指數下跌0.15%。

根據美國勞工部這份報告，經季節性調整後，11月非農就業人口新增人數總計6.4萬人，優於道瓊社訪調預估的4萬5000 人，也遠優於10月減少10.5萬人的表現。

然而，失業率升至4.6%，高於分析師預期，也是自2021年9月以來的最高水準。而另一項更廣泛統計失業狀況的指標，包含對找工作洩氣的工人（discouraged workers）以及因經濟原因從事兼職工作的人，比例膨脹至8.7%，是2021年8月以來的最高。

10月的非農就業人口暴跌主要來自政府部門就業人數大幅下降，這是今年稍早「政府效率部」（DOGE）實施的大規模裁員開始生效所致。政府部門的就業人數10月減少了16萬2000人，11月份又減少了6000人。

由於10月到11月長達7週的政府停擺，10月的統計數字僅是簡化版的估計。負責統計的美國勞工統計局（BLS）先前已曾警告，用於計算失業率的家庭調查（Household Survey）將在未來幾個月持續受到這次政府停擺影響。10月的消費者物價指數（CPI）也被取消發布。

Annex財富管理公司首席經濟學家雅可布森說：「非農就業數據的停擺終於結束，但數據顯示勞動力市場自4月以來基本上是一片貧瘠。」他說：「隨著失業率上升到4.6%，達到了聯準會預計的今年底最高水準，聯準會中更偏鴿派的成員可能感到獲得一些佐證。雖然1月降息的可能性不高，但不能排除3月降息的可能性。」

高盛資產管理公司全球固定收益和流動性解決方案聯席主管海格表示：「鑑於數據曾經中斷，聯準會不太可能過度考慮今天的報告。定於1月初發布的12月就業數據報告，很可能成為聯準會決定近期政策走向時更有意義的指標。」

