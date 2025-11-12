美國頂尖大學如何培養人才？教育顧問揭關鍵：讓不同孩子「同桌學習」
全球教育趨勢正發生變化，家長與學校該如何跟上新思維？20年資深教育顧問、未來教育主管安宰賢於《哈佛不喜歡模範生》一書中，以「未來英才該接受什麼樣的教育」為主題，深入探討未來型人才應具備的素養，期望孩子不再僅是考試機器，而是具備多元能力的未來領袖。以下為原書摘文：
美國頂尖大學如何培養孩子？
國外的革新型學校透過什麼方式培養孩子成為無法取代的人才？重點之一是要了解，並不一定要以海外留學為目標。如果能知道引領全球教育趨勢的美國頂尖大學如何培養孩子的軟實力、在課程設計上有什麼與眾不同的地方，就可以從中得到提示，幫助孩子做好準備，應對未來的巨大變化。
孩子在學習階段，如果能學會傾聽同儕的想法、了解對方為什麼會這麼想，就能進一步發展出與人協商、合作的理解力。在學齡期間培養良好的溝通能力和合作的精神，會成為孩子成年後在自己的領域創造卓越成就的基石。
1930年代，哈克尼斯捐贈大筆資金給美國著名私立寄宿學校菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy），但附帶一個條件，就是學校必須革新現有的教育方式。對於哈克尼斯的提議，校長及教職員都感到意外。
他們經過長時間的討論，最終研究出在當時算是具突破性的授課方式。補充說明，菲利普斯艾希特學院歷史悠久，畢業校友有擔任美國總統、國務卿等重要人物，還有許多企業家，包括祖克柏在內，是美國最具代表性的名門私立學校。
當時他們推出的革新授課方式，就是今日所稱的「哈克尼斯圓桌」（Harkness Table）。以學生為主體，圍坐在一張大圓桌上，彼此面對面可以自由發表自己的想法，互相傾聽並討論，老師則在一旁輔助。這種授課方式又被稱為「哈克尼斯教學法」（Harkness Methood）。
哈克尼斯方法的核心是參與討論的人無論坐哪個位置，都能看到彼此的面孔。這代表教育並不是單方面學習一個人的觀點（這個人通常是老師），而是向所有人學習。在這樣的結構下，所有在場學生都必須積極參與討論。
藉由討論的過程，自然而然就能訓練培養有條理地表達自己意見、傾聽他人想法的能力，進而合作解決問題，也就是前面提到過的未來人才應具備的6C素養。哈克尼斯教學法經證明，確實是培養創意性人才的卓越教育方法。後來也被哈佛大學採用，並擴展到全球成為革新教育的代表。現在美國許多私立學校都引進哈克尼斯教學法進行授課。
讓不同想法孩子同桌學習
想像一下，在重要的會議或發表場合，我們的孩子能否與其他國家的人並肩而坐？能不能毫不畏懼侃侃而談自己的想法？遇到與自己意見相左的人，能夠充分說服對方嗎？如果答案是肯定的，那麼無論今後世界如何變化，都可以不用太擔心孩子的未來。只是回到現實生活中，或許很多父母都認為沒那麼容易，感覺是個遙不可及的夢想。
但我們要相信每個孩子都存在各種可能性，而教育就是將潛藏於孩子內在的可能性開發出來的過程。即使是習慣於灌輸式教育、競爭環境的孩子，只要坐在哈克尼斯圓桌旁，就能學會與他人面對面溝通，透過對話理解對方，產生共鳴，並以這種理解力和共鳴能力為基礎說服對方。
哈克尼斯教學法要發揮良好效果有一個前提，就是讓不同想法的孩子一起坐在同一張桌子上。
我認為甚至可以是來自不同背景、不同國籍的孩子，讓他們面對面交流。不過這在韓國要實行有難度，即使是就讀國際學校的孩子，大部份仍以韓國人為主。海外旅行是讓孩子體驗其他國家文化和生活的好機會，但如果無法貼近當地人的日常生活，那麼在教育上的刺激也有限。
有人會送孩子出國當小留學生，可以提早認識不同國籍、文化的人，培養全球化視野，但缺點是成本太高，孩子年紀太小也可能會帶來其他問題。因此我提出一種折衷方案，就是可以利用寒暑假，參加國內外舉行的營隊活動。若無法參加海外的營隊，現在也有一些透過網路進行國際夏令營活動可以達到同樣的效果。
由伊隆．馬斯克（Elon Musk）設立的私人太空企業SpaceX出身的專家，創建了名為「Synthesis」的網站就是代表性的例子。只要登錄網站，就可以與不同國家的學生一起在線上藉由遊戲和電腦技術，共同討論尋找解決問題的方法。
另外也推薦美國線上英語教學虛擬平台「Outschool」。只要登錄網站，就可以與來自183個國家、超過100萬名學生一起上課，有超過10萬個不同的線上課程提供選擇。雖然名為英語教學平臺，不過除了單純學習英語，更建議可以藉由這個平臺與全世界的同齡孩子嘗試用英語溝通，還可以參加社團活動，擴大學習有興趣或關注的各種主題。
無論使用什麼方式，重要的是讓孩子能與在不同環境出生、成長、擁有不同想法的同儕有更多交流的機會，讓孩子坐在不同的位置擁有不同的視野，我相信這就是未來教育的起點。
（本文摘自／哈佛不喜歡模範生：只會讀書的孩子將被AI取代！未來型人才的教育養成思維／創意市集出版）
