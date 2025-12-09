美國頂尖樂團首席 在臺推出巔峰單簧管四重奏

巔峰單簧管四重奏 Meridian Clarinet Quartet

台北愛樂文教基金會表示，長年深耕教育現場、由四位任職於美國頂尖樂團─單簧管首席音樂家組成的「巔峰單簧管四重奏」（Meridian Clarinet Quartet）將於12月10日在高雄市文化中心至善廳、12月13日在台北生技園區多功能廳帶來精緻多元音樂會，內容包含經典獨奏及室內樂作品外，更特別邀請臺灣知名單簧管家陳威稜與巔峰單簧管四重奏共同演出《草螟弄雞公》臺灣民謠，展現單簧管細膩又富層次的音色魅力。

成立於2023年的「巔峰單簧管四重奏」由四位就職於美國頂尖樂團的亞裔單簧管音樂家組成，分別為美國聖保羅室內管弦樂團單簧管首席─金常潤、美國巴爾的摩交響樂團單簧管首席─翟耀光、美國國家交響樂團單簧管首席─馬麟、美國聖路易斯交響樂團低音單簧管─黃姿穎；四重奏至今已在美國各大學校以及城市舉辦音樂會與大師班，以及與當地單簧管學生與老師合作舉辦交流音樂會。這次在臺呈現的節目精選多首風格迥異、極具代表性的曲目，展現單簧管音樂豐富的表現力。