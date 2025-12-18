美國預計「排富」普發2000美元...李鎮宇分析川普將壓油價、降息、發錢「抗通膨組合拳」！提美財長貝森特「靈光操盤」：川普用人只選菁英、賴政府也需經濟人才

美國總統川普（Donald Trump）近日提出計畫，向美國民眾發放至少2000美元（約新台幣6.2萬元），且排除年收入高於10萬美元（約新台幣315萬4220元）之家庭。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（18日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，川普明年（2026）有期中選舉，為了拉抬民心，預測他會做幾件事情，經濟上包含壓低油價、控制通膨、降息，最後普發現金。

川普日前於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）提議，要從其關稅政策中，所帶來巨額收入「分紅」給富人以外的所有美國人，金額至少2000美元。對此，李鎮宇點出，川普明年有期中選舉，為了拉抬民心，預測他會做幾件事情，經濟上包含壓低油價、控制通膨、降息，最後普發現金。

李鎮宇說，川普在打經濟政策時，操盤的人是美國財政部長貝森特（Scott Bessent），「他所打的『拳法』都是一套扣著一套，所以川普拋出的這些政策，都有一定的邏輯在」。李鎮宇認為，普發現金這件事，「如果我們台灣政府有在思考『超徵』如何運用，應該是要有一個團隊，進行全面規劃」。

李鎮宇直言，雖然很多人不喜歡川普，「但他用人的是『最菁英的』，也就是財政核心的『腦子』，不管是他第一任期的財長姆努欽（Steven Mnuchin）還是貝森特，都是非常靈光的，在看事情時，不只是片面去看，也能全面分析」。李鎮宇喊話，「台灣政府也需要這樣的經濟人才」。

