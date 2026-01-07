美國頒布擴大簽證保證金政策 維繫國土安全

記者廖子杰／綜合報導

美國國務院6日宣布，已將來自非洲、拉丁美洲等地共25個國家，列入新一波簽證限縮政策名單，未來這些國家的公民在申請入境美國時，可能需繳納最高達1.5萬美元（約新臺幣47.2萬元）的保證金，藉此加強維繫國土安全。

綜合外媒報導，美國務院6日於網站上公告，將包含委內瑞拉在內，主要來自拉美、非洲、和南亞地區等25個國家，列入新簽證保證金政策的實施名單，預計自本月21日正式生效。截至目前，全球已有38個國家列於該名單中。

美國務院表示，未來持有名單中國家簽發護照，且在其他方面符合B1/B2簽證資格的公民或國民，必須繳交5000、1萬或1.5萬美元不等的保證金，具體金額將在簽證面談時決定；此外，申請人也必須透過美財政部的線上支付平臺 Pay.gov同意保證金相關條款。

自美總統川普政府去年1月重返白宮、展開第二任期以來，便持續推行強硬的移民政策，包含積極遣返非法移民、撤銷簽證與綠卡，以及審查移民的社群媒體貼文和過去言論等；針對最新要求繳納簽證保證金的舉措，美聯邦政府指出旨在阻止以旅遊或商務為目的之訪客，在簽證到期後逾期停留，從而有效改善國內安全。

美國國務院宣布再向25個國家擴大實施簽證保證金政策，確保國家安全。（達志影像／路透社資料照片）