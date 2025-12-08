美國領袖人才參訪計畫85週年 賴清德回憶與谷立言20年前「特殊緣分」

總統賴清德透過錄影致詞指出，當今台美緊密關係，體現在各層面的擴大合作，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國全球領袖人才參訪計畫(IVLP)今年適逢85週年，美國在台協會(AIT)今日特別舉辦慶祝茶會。處長谷立言表示，他首度駐台期間，曾推薦許多傑出人才參加計畫；總統賴清德透過錄影致詞回顧，他曾於2004年立委任內，受谷立言推薦參與IVLP計畫，並指出當今台美緊密關係，體現在各層面的擴大合作，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

美國在台協會今日舉辦「全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶茶會」，並介紹「美國250年」(America 250)展覽，由AIT處長谷立言致詞，並邀請總統賴清德錄影致詞，也有多名曾參與IVLP的政治人物與會，包含高雄市長陳其邁、高市觀光局長高閔琳、立委吳沛憶、蔡其昌，與前立委高嘉瑜等人出席。

美國在台協會處長谷立言表示，IVLP自1940年創立以來，一直是美國國務院旗艦交流計畫，持續邀請領袖前往美國深入交流、加強連結，而他與IVLP的淵源，可以追溯到2002年他首次派駐台灣時。

谷立言指出，他當年親眼見證IVLP如何強化美台關係，有幸推薦許多傑出人才參加IVLP計畫，而他們之後的成就，也清楚證明了這項計畫的深遠影響；放眼全球，IVLP已串聯起190個國家、共23萬名領袖，其中包括1300名台灣學人，不僅打造出專業人才網路、促進合作，也進一步強化美台長久友誼。

總統賴清德也表示，2004年他擔任立法委員時，在谷立言的推薦下參與了IVLP，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性，非常感謝能夠有這個難得的經歷。

賴清德指出，台美的緊密關係體現在各層面的擴大合作，除了IVLP還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名台美學人相互交流，過去3年，台灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁，今年台灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴清德表示，藉此機會，他要感謝美國政府與國會跨黨派對台堅定支持，未來，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

另外，針對「美國250年」(America 250)展覽，谷立言今日也宣布「美國250年」(America 250)系列紀念活動啟動，從現在至明年7月，AIT會在這8個月內，透過一系列活動，一同歡慶美國獨立250週年，活動內容包括互動展覽館、一系列在台灣各地登場的活動，以及將在台北燈節亮相的巨大「美國250年」主題燈。

美國在台協會(AIT)今日舉辦「全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶茶會」，並介紹「美國250年」(America 250)展覽，AIT處長谷立言致詞。(記者黃靖媗攝)

美國在台協會今日舉辦「全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶茶會」。(記者黃靖媗攝)

