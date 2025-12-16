美國願提供烏克蘭安全保證 川普：前所未有接近和平

（德國之聲中文網）自上週末起，烏克蘭、美國與歐洲各國代表齊聚德國柏林商議俄烏和平議題。週一（12月15日），美方稱同意提供類似北約（NATO）「第五條款」的安全保證給烏克蘭，作為俄烏停戰協議的一部分。

「第五條款」指的是《華盛頓公約》第五條款，也就是北約集體防禦原則：攻擊北約其中一個成員，會被視為攻擊所有北約成員，其他成員國可出手協助防衛。今年8月美俄領袖在阿拉斯加會晤後，美國特使維特科夫（Steve Witkoff）曾稱俄方贊成對烏安全保證，但當時俄方並未證實。

路透社形容，美方如今的提議是俄烏戰爭爆發至今前所未有；美聯社則指出，此一安全保證的細節仍不清楚。美國官員說，此提案「不會永遠擺在談判桌上」；接下來，川普政府打算把此提議送至參院批准，但並未說明它是否屬於條約層級、需要參院三分之二人數批准才算通過。

美國總統川普在白宮表示，他剛與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲多國領袖通話，對於俄烏實現和平的前景感到樂觀：「我們在努力促成這件事……我們跟俄羅斯總統普丁談過很多次，我認為我們前所未有的接近（達成協議）。」

美國官員向媒體簡報時還稱，俄羅斯對於烏克蘭加入歐盟的可能性，抱持開放態度。據美方說法，俄烏之間90%的問題都已達成共識；至於長期以來的分歧點，即領土與主權的問題，美方稱「有很多不同的方法來彌合分歧，我們也在向各方提出建議」。

美國派至柏林的代表是維特科夫和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。美國官員透露，各方代表這週末還會在邁阿密或美國其他城市舉行更多工作層級的會議。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）稱，美國的安全保證提議是「具有深遠意義且實質」的進展；至於能否在聖誕節前達成協議，「現在完全取決於俄方」。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則回應，試圖預測達成協議的時程是徒勞無功的：「我只能代表俄國、代表普丁總統的立場發言，他歡迎和平、歡迎嚴肅的決策，但絕對不歡迎任何為了拖時間的技倆。」

烏克蘭強調領土問題未決

對於15日的柏林會談，澤倫斯基說如果俄方不接受提案，烏克蘭就會要求美國制裁俄國，並提供烏克蘭更多軍備，包含遠程武器。

針對領土問題，路透社、《華爾街日報》等媒體消息稱美國傾向要求烏克蘭從東部的頓涅茨克地區（Donetsk）撤軍、要求烏方放棄頓巴斯（Donbas）尚未被俄羅斯佔領的領土；對此，澤倫斯基表示美方僅是轉達俄國要求，烏克蘭也重申不會在法律上或事實上承認頓巴斯屬於俄國。

烏克蘭自戰爭爆發以來，一直強調不會把領土讓給俄羅斯；根據基輔社會學國際研究所（KIIS）最新民調，有75%烏克蘭人「完全無法接受」烏方割讓領土、或者在未有明確安全保證之下限制軍隊規模。俄羅斯亦強硬堅持其立場，例如要求烏克蘭不得加入北約。

上週日（14日），澤倫斯基說烏克蘭願意放棄加入北約的計劃。這是烏克蘭為達和平而做出的妥協，也標誌烏方的政策重大轉變。此前，烏克蘭政府一直倡導加入北約來抵禦俄羅斯攻擊，並將這一目標納入了烏克蘭憲法。

歐洲聯合聲明 承諾成立多國部隊

柏林的安全會議上，除了美國表態願意提供烏克蘭安全保證，德國、法國、英國等歐洲領袖也發表了聯合聲明，稱如今跟美國已有高度共識，將成立由歐洲主導、美國支持的多國部隊，以先前提出的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）為框架，部署於烏克蘭境內執行任務，協助烏克蘭軍隊重建、保障其領空及海上安全。在和平時期，烏克蘭軍隊應維持在80萬人左右。

歐洲的聲明還提到要設立由美國主導的停火追蹤與監督機制，未來可以對任何的攻擊行動發出預警，並即時回應違反協議的狀況。

歐洲領袖也表示支持烏克蘭加入歐盟。聲明還強調不得以武力改變國際認定的國界，任何涉及烏克蘭領土的決定，都應該在有了強大的安全保證之後，交由烏克蘭人民決定。此外，任何的協議都應該確保歐洲和大西洋地區的長期安全和團結，並維持北約發揮強大威懾力的功能；只要是涉及歐盟和北約成員國的議題，都應該經過歐盟和北約成員之間的討論。

針對戰後的烏克蘭發展，歐洲領袖承諾要提供大量資源給烏克蘭投入重建與復甦、達成互利的貿易協議，並考慮到俄羅斯有必要補償烏克蘭的損失，「在此背景下，在歐盟內的俄羅斯主權資產已遭凍結」。

歐盟內部對於是否動用俄羅斯凍結資產援烏，仍存在不同意見；本週歐盟將就此舉行會議。

