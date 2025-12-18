美國飛行事故釀7死！前知名車手罹難

▲美國北卡羅萊納州18日發生小型飛機墜毀事故，前知名車手Greg Biffle一家罹難。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦航空總署 （FAA）當地時間18日證實，一架小型飛機當天在北卡羅萊納州降落時，突發意外墜毀，造成7人死亡，包含曾在「全美改裝車競賽」（National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR）效力的知名退休車手畢佛（Greg Biffle）及其家屬。

根據《CNN》報導，這架飛機型號為Cessna C550，由GB Aviation Leasing LLC所有，而該公司則歸畢佛所有，事故地點位於北卡的「斯泰茨維爾地區機場」（Statesville Regional Airport），飛機墜毀後還引發猛烈火勢。

北卡州公路巡邏隊表示，這起墜機事故造成7人死亡，畢佛及其「直系親屬」當時就在該架飛機上，但由於墜機後發生嚴重火災，尚無法公布最終死亡名單，待法醫辦公室確認後，官方將公布機上7名人員的身分。

北卡州聯邦眾議員哈德遜（Richard Hudson）則在社群平台X悲痛證實，畢佛及其家人遇難，打下：「我對失去格雷格（畢佛）、克里斯蒂娜（Cristina）和他們的孩子深感悲痛...他們是朋友，一生致力於幫助他人。格雷格是一位偉大的NASCAR冠軍，令數百萬車迷為之興奮。他也是一個非凡的人，他對他人的服務以及他在賽道上的無所畏懼將被銘記。」

哈德遜還回憶起當初海倫颶風肆虐，畢佛夫婦是如何在北卡州西部協助執行數百次救援任務，甚至幾週前他與畢佛的妻子交談時，對方還主動詢問該如何幫助牙買加的救災工作。

北卡州長斯坦（Governor Josh Stein）亦發文表達哀悼，聲稱這一消息「令人心碎」，畢佛一生充滿勇氣和同情心，還在颶風海倫過境後挺身而出，為北卡州西部地區提供幫助，僅向所有在這場悲劇事故中失去親人的家庭，致以最深切的慰問。

