美國飯店與設計業接連爆雷 知名豪宅建商申請破產保護

2025年進入尾聲，然而美國與全球高端飯店及豪華住宅建築產業持續受到經濟壓力衝擊，多家知名飯店、度假村及設計公司陸續申請破產保護。其中總部位於佛羅里達州的豪宅建築與設計公司Phil Kean Designs Inc.於11月底依照美國破產法第11章第五節（Subchapter V）向佛州地區破產法院申請破產保護，成為近期受波及的最新案例。

根據外媒報導，飯店業連環倒閉Oheka Castle、Tuscany等相繼陷入財務危機，過去數月，美國多家飯店管理公司相繼傳出財務問題。紐約市的Tuscany與Hotel 27背後的管理公司於9月突然停業；長島知名地標、城堡式飯店Oheka Castle目前亦處於破產保護程序中，負債累計超過6000萬美元。

加拿大方面，魁北克法院則指定普華永道（PwC）接管費爾蒙蒙特貝羅城堡度假村的出售程序。該度假村由中國恆大集團持有，但由於恆大在相關資產上累積超過3000億美元負債，法院日前已勒令其出售。豪華住宅建築公司也陷入困境Pacer、D&D設計集團相繼破產。

除了飯店產業，專門經營高端建築與設計的企業也面臨明顯壓力。根據地方媒體《What Now》報導，位於奧蘭多富裕郊區溫特帕克的建築公司Pacer已累計超過100萬美元債務，且因客戶量下滑而陷入財務困境，目前僅擁有約40萬美元資產。

此外，擁有35年歷史、專注豪宅設計的D&D設計集團亦於8月根據破產法第七章申請破產清算，負債超過100萬美元；成立於2002年的Phil Kean Designs在佛州豪宅建築圈中享有盛名，主打「玻璃牆與室內外連通空間」的建築風格，也以環保建築實踐著稱。公司服務涵蓋整棟豪宅承建與屋內特定區域（如廚房、客廳、戶外空間）的設計翻新。

申請文件顯示，公司將在破產程序期間維持正常營運、繼續現有項目並接受新案，代表律師為奧蘭多律師Daniel A. Velazquez。法院要求公司於2026年2月23日前提出重組計畫。目前公司尚未就破產申請發表公開聲明，但文件指出管理層意圖透過重整維持公司運作。

