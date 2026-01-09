美國飲食指南大變！建議紅肉、全脂奶 台灣醫7字回答：個人體質影響大

記者施春美／台北報導

美國最新飲食指南重新排列食物類別的順序，引發關注。(圖／取自劉中平醫師的臉書)

美國最新飲食指南重新排列食物類別的順序，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，也提倡原被勸告少吃的「紅肉及全脂乳製品。」對此，台灣心臟科醫師劉中平表示，針對全脂牛奶、紅肉會否飆高膽固醇，他認為「個人體質影響大」，民眾可每3個月規劃自身飲食計畫，並抽血來了解何種食物會讓膽固醇和血糖升高，以找出最適合自己的的飲食指南。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，在其臉書表示，近日美國衛生部與農業部共同發表新版的飲食指南，針對未來5年的健康飲食做了推薦。

1. 多吃蛋白質和蔬菜水果

2. 避免過度烹調油炸

3. 少吃糖、甜食、零食

4. 少吃白吐司和餅乾

5. 少喝酒、多喝水

6. 全脂牛奶、豬肉、牛肉不再是禁忌，但建議飽和油脂不要超過每日熱量的10%。

劉中平表示，長期以來，醫學界推薦低脂飲食，全脂牛奶和豬肉、牛肉都不建議多吃，對於這個新版的美國飲食指南，美國心臟學會立刻做出了回應，在官方網站正式說明：「美國心臟學會歡迎新版的飲食指南，並讚揚多吃蔬果、全穀物，及限制精製穀物、高加工食品、飽和脂肪和含糖飲料的建議。」

但美國心臟學會仍再度強調，限制鹽分，及限制牛肉、豬肉中的飽和脂肪，還有選擇低脂的乳製品仍然是對心臟健康有益的。」

多吃原型食物 少吃糖、精緻澱粉與加工食物

劉中平表示，綜上所述，美國心臟學會和新版飲食指南的分歧在於，肉類和乳製品的要求不同。這幾年，醫學專家都不斷強調精緻澱粉的不好，少吃糖是大家公認的健康法則，並均主張吃原型食物，不論穀物、蔬果、豬肉牛肉、奶類，都建議避免精緻和過度加工，反而會造成養分的流失和人工添加物的危害。

至於食物中的油脂和熱量到底能吃多少呢？喝全脂牛奶和吃肉會不會造成膽固醇飆高？劉中平表示，他個人的經驗是，個人的體質影響很大，有些人吃什麼都不會造成膽固醇高，有些人隨便吃就飆高。

劉中平表示，就像新版美國飲食指南，他建議民眾，可觀察自己吃哪些食物會造成膽固醇上升，不妨每3個月做一次自己的飲食計劃，然後抽血檢驗以了解是哪些東西會升高膽固醇和血糖，以利找出最適合自己的的飲食指南。

他並強調，油炸是不好的烹調方式，再好的肉類、魚類、蔬菜、穀物，只要去炸了就不健康，「發酵食物，例如酸菜、泡菜、味噌被推薦為有益健康。」

