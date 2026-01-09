美國飲食指南推「多吃紅肉、全脂乳」顛覆認知！台灣版本Q2將重新調整

衛福部長石崇良。游騰傑攝



美國川普政府近日公布最新飲食指南，顛覆過往建議，提倡多攝取肉類、乳製品、健康脂肪、蔬菜、水果，並將全穀類置於飲食底層，亦避免加工食品的攝取。衛福部長石崇良今（9）日透露，國內「每日飲食指南」今年也將更新，發布時間將延至第二季，以納入最新國際研究成果，將與國內專家討論。

根據外電報導，美國發布最新《2025～2030年飲食指南》，以「食物倒金字塔」呈現，將蛋白質、健康脂肪、蔬菜水果放在最頂端，象徵最優先；全穀類則被放在最底端。新指南也嚴格限制糖分與加工食品攝取。

石崇良表示，隨著營養研究進展，飲食指引需隨之調整。例如過去建議少吃蛋黃，但最新研究顯示適量全蛋對健康有益；去脂牛奶雖然過去被推薦，但全脂牛奶也是重要營養來源，重點在「適量攝取」。他指出，國內每日飲食指南原定今年第一季發布，但為避免落後國際趨勢，衛福部將邀集國內專家，參考美國最新資料後，再完成指引。

國健署表示，已於114年底完成新版「每日飲食指南」草案修訂，後續將同步檢視包括美國在內之最新國際飲食指南與各專業學會立場，進行系統性比較與科學證據評估，並召開專家會議，從我國飲食型態與不同年齡／族群（如兒童、成人、長者）之需求出發，審慎研議我國指南是否需要調整，預計於今年完成定稿作業，並同步加強宣導與推廣，協助民眾在日常飲食中做出更健康的選擇，進一步守護國人的長期健康。

營養師公會全聯會副理事長黃翠華指出，各國飲食指南應依國情訂定。美國過去蛋白質建議量偏低，最新指南改為每公斤1.2至1.6公克，更符合美國人飲食習慣。台灣每餐建議豆蛋魚肉「一掌心」，蛋白質量約1.2公克，已符合需求。

黃翠華表示，新版指南嚴格限制加工食品與添加糖，值得肯定。超加工食品（添加物超過5種）與慢性疾病關聯密切，我國將朝「紅綠燈標示」方向，提醒民眾少吃超加工食品；針對添加糖，我國也持續朝無糖飲料免稅、含糖飲料徵稅等方向進行討論。

至於美國指南建議每日攝取3份乳製品，包括「無添加糖的全脂乳製品」，並將「紅肉」納入建議攝取的蛋白質來源、「飽和脂肪不超過每日總熱量10％」黃翠華認為，台灣不必全面跟進。因「吃紅肉」與「每日飽和脂肪不超過總熱量10％」存在矛盾，國人仍應以健康為主，避免加工肉品，此外，若補充鈣質來看，大多數民眾可依喜好選擇全脂或低脂乳製品，但重點是「適量攝取」。

