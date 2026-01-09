美國飲食指南未設飲酒上限 專家：台灣近半酒精代謝差 超越全球

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁表示，我國多人有酒精不耐症，風險超過全球平均。示意圖，圖中人物與新聞無關。(記者黃美珠攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕美國最新飲食指南首度取消「每日適量飲酒上限」，僅呼籲減量飲酒，雖仍提醒孕婦與高風險族群避免飲酒，卻未區分性別與未成年，引發公共衛生疑慮。專家指出，國際研究早已證實酒精沒有安全劑量，與多種癌症高度相關，呼籲民眾重新正視飲酒風險，盡量做到不飲酒。

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁受訪指出，其實「酒精沒有安全飲酒量」早已是國際共識，並非美國最新才提出的概念。她表示，台灣國健署早在去(2025)年5月9日即已公告，酒精並不存在所謂安全劑量，最理想的狀態就是不飲酒，「只是過去大家習慣用『適度飲酒』來形容，但現在的研究已經不再支持這樣的說法。」

廣告 廣告

粘曉菁說明，過去在肝病分類上，曾區分酒精性脂肪肝與非酒精性脂肪肝，但國際間已改採「代謝性脂肪肝」的統一名稱，並在定義中納入酒精攝取因素。早期研究曾以男性每日低於30克、女性低於20克作為參考值，衛福部也曾提出「男2女1」的飲酒單位概念，但隨著證據累積，這些所謂的「容許範圍」已逐漸被推翻。

她強調，酒精對身體造成的傷害，最明確的就是癌症風險。台灣十大癌症死因中，有5項與飲酒高度相關；從全身性來看，至少有7種癌症被證實與酒精攝取有關，包括肝癌、口腔癌、食道癌、乳癌等。世界衛生組織也已將酒精列為第一級致癌物，顯示其危害性不容忽視。

除了孕婦，粘曉菁也呼籲多種高風險族群應特別避免飲酒，包括有乳癌病史或家族史者。她指出，酒精會影響荷爾蒙代謝，進一步增加乳癌發生風險，對女性族群尤其不利。

值得注意的是，台灣民眾在酒精代謝基因上的先天劣勢更為明顯。粘曉菁表示，目前已有簡便的酒精代謝酶基因檢測，只需口腔黏膜採檢，一輩子做一次即可了解自身酒精代謝能力。研究顯示，台灣約有47至48％的人屬於酒精代謝酶功能較差族群，比例遠高於全球平均的8％。

她解釋，當酒精代謝功能不佳時，體內乙醛停留時間拉長，相當於讓第一級致癌物長時間「泡」在體內，癌症風險自然大幅上升。若已知自己屬於代謝能力較差者，飲酒量不僅應更少，甚至應完全避免。

粘曉菁強調，比起只關注是否屬於孕婦或特定疾病族群，每個人都應主動了解自身風險，並重新思考飲酒習慣，「能做到不喝酒，對健康一定是最好的選擇。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

美國取消每日飲酒上限 台灣該跟進？專家：日本更清楚

健康網》假日起床 別先喝咖啡！醫：慎防胃酸逆流

台灣情義相挺買1水果 友邦搶攻逾2億市場嗨翻這樣說

健康網》受傷、開刀一定要喝鱸魚湯？ 營養師解析真相

